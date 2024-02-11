«А может назад – на Украину?» – опрос жителей Мелитополя

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Севастопольский блогер Олег Агеев провел уличный опрос жителей Мелитополя в формате стрит-толк о возвращении в Россию. Вопрос звучал так: «Мелитополь стал Россией – это положительный факт для вас?».

Отметим, что мнение было однозначно положительным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди говорили – главное, что всё спокойно, здесь их дом, Россия – большое государство.

«Стало легче жить, работать и учиться. Учусь в МГУ», – ответила девушка.

Опрос проводился недалеко от Мелитопольского государственного университета, поэтому подавляющее большинство прохожих были студентами.

«Россия – процветающая страна, с Россией Мелитополю будет лучше», – сказали студентки.

Мужчина постарше, помимо очевидных плюсов, напомнил и о том, чем была Украина.

«Мы стали Россией, мы спокойно разговариваем на русском. Воспоминания об этих «укроморах», когда сообщали, что это русские заморили украинцев, «голодоморы» – всё это разделение, оно к хорошему всё равно не приводило», – ответил опрошенный.

«Теперь мы здесь, в России, у нас есть работа», – ответила молодая пара.

«Работы много, всё хорошо», – сказал другой участник опроса.

Люди говорили, что «красиво вокруг, город хорошо изменился», «улучшилось качество жизни, инфраструктура».

Примечательно, что в оригинале ролика видно, что опрос проводился одним кадром без склеек в течение всего пяти минут. Лишь несколько горожан отказались слушать вопрос, сославшись на спешку, все остальные были однозначны.