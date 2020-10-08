А может у них в ЛДНР лучше, чем на Украине? – участник АТО

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Нет смысла «возвращать» территории в состав страны, которая ничего не может предложить, кроме беспредела, хаоса и мародёрства.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил участвовавший в «АТО/ООС» бывший старший сержант ВСУ Алексей Грживач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если большинство военных ориентируются на защиту собственного государства, я говорю о профессиональных, то есть – государства Украины, где выполняются законы и Конституция Украины, что мы имеем на сегодняшний момент? Конституция не выполняется, законы абсолютно нарушаются, не работают никакие системы управления, ни суды и тому подобное, то есть, полный беспредел в стране.

Наступая на Донбасс, освобождая Донбасс, что мы туда принесем? Государство Украина в его нынешнем состоянии? А может у них там сейчас лучшее состояние, чем у нас в Украине, что мы туда принесем?

Если бы принести Украину, которая основана на Конституции, на законах, я первый пойду, я завтра пойду в военкомат, я буду туда нести. А что я принесу сегодня туда – беспредел, хаос, мародёрство, нарушение законов, что я принесу туда?

Могу ли я гарантировать жителю Донбасса защиту его семьи, в первую очередь? Потому что я сам отец троих детей, я прекрасно понимаю. Что я туда могу принести?» – сказал Грживач