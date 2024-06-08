«А мы будем играть в Чапаева»: по украинской кляузе Федерацию шахмат России выгнали из ФИДЕ

Сергей Рыжов.  
08.06.2024 13:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спорт, Украина


Федерация шахмат России лишена членства в Международной шахматной федерации сроком на два года. Такое решение было принято Комиссией по этике ФИДЕ по кляузе Федерации шахмат Украины на «активную деятельность» российской структуры в Крыму и новых регионах РФ.

Ранее ФШР включила в свой состав клубы из новых регионов – Крыма, Донецка, Луганска, Херсонщины и Запорожья.

Федерация шахмат России лишена членства в Международной шахматной федерации сроком на два года. Такое...

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В жалобе, которую подали украинский гроссмейстер Андрей Баришполец и тренер гроссмейстера Магнуса Карлсена Хейне Нильсен, указывается также, что ФШР связана с лицами, находящимися под международными санкциями за их связь с организацией и поддержкой СВО,

Президент ФИДЕ, россиянин и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович получил выговор из-за своего участия в попечительском совете ФШР. «Хорошо известно, что господин Дворкович на протяжении многих лет был тесно связан с президентом Путиным, – этот факт он не отрицает», – говорится в решении Комиссии по этике ФИДЕ.

При этом практические последствия решения ФИДЕ пока непонятны: «Во всяком случае, речь о запрете отечественным шахматистам, как и раньше, участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе не идет», – отмечает издание «Коммерсант».

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