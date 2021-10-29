«А мы Миллера нагнули!» – Молдова подписала контракт с «Газпромом» и выдаёт это за победу

29.10.2021 23:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдова и Россия подписали контракт на поставку газа еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», – говорится в сообщении.

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Источник, знакомый с ходом переговоров сообщил, что «предыдущий контракт между «Газпромом» и «Молдовагаз» будет продлён на пять лет по формуле цены, предложенной молдавской стороной». Это значит, что цена будет формироваться ежеквартально, с учётом цен на нефть и газ за последние 9 месяцев. Другие детали контракта пока не озвучены

«Цена контракта на газ будет значительно меньше рыночной», – сообщил в своем телеграм-канале депутат от правящей молдавской партии Раду Мариан.

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский предполагает, что в контракте обозначена цена в пределах 350-450 долларов. Это примерно середина между тем, что заявляли стороны в ходе переговоров: Молдова – 280 долларов, «Газпром» – 600.

«Молдова получила возможность определённой энергетической стабильности на ближайшие 5 лет. И эта стабильность наступит уже через 2 дня. Мы пока не знаем, какую формулу предложила молдавская сторона для расчёта цены, с которой согласился Газпром. Но можем уверенно сказать, что в любом случае газ нам обойдётся дешевле, чем из любых других альтернативных источников», – написал Муравский в своем «фейсбуке».

Известный молдавский врач Александр Данч опасается, что Кишинев выдаст свое поражение за победу.

«Даже плохая стабильность чуть лучше плохой нестабильности. И все же, при отвлеченном взгляде, сама механика этого действа веселит. Сначала фантастически повышаем цену, затем немного снижаем, и опа! аргумент – мы вам снизили цену. С другой стороны. Сначала закупаем пробную партейку альтернативного газа по фантастической цене, затем договариваемся с реальным поставщиком на его условиях, а затем сообщаем своим, что победно договорились. Дурилка еще та. По законам жанра. Еще смешнее будет, когда все утрясется и окажется, что переплатили в 2 цены стабильно на 5 лет. Ну и ладно», – прокомментировал сообщения Данч.

Молдавский журналист Олег Косых отмечает нелогичность позиции переговорщиков из Кишинева.

«Узаконили собственной подписью договор, который своими устами называли «невыгодным и коррупционным». Убили свой имидж кризис-менеджеров (не то, чтобы он был, но люди верили). Ну и по мелочи – расписались в том, о чем общество и так догадывались: трындеть – не мешки таскать. Ну и стоило оно того – прийти к тому, с чего начался путь?», – написал он.

Контракт еще станет причиной политических бурь в Кишиневе, предполагают аналитики молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre.

«Когда терпение русских (и молдавские деньги на газ) почти иссякли, все-таки подписали договор. И долг официальный Кишинев за собой все-таки признал. Посмотрим на результаты аудита, который может оказаться бомбой замедленного действия. Сегодня правящая PAS изо всех сил изображает триумф и победу в виде «а мы Миллера нагнули!». Как водится, очередное «историческое» (и истерическое) достижение. Насколько это соотносится с реальностью, покажут счета за газ в отопительный период и решение ситуации с аудитом долга», – пишут эксперты центра.

Российский политолог Марат Баширов считает заключенный договор победой «Газпрома».

«Молдавские власти легли под Газпром. Контракт на несколько лет. Есть уступки с нашей стороны, но, в целом, урок свободного рынка преподан хороший. И не рыночного тоже. Кто там в очереди следующий? Зеленский? Подходите к стойке», – иронизирует Баширов.

Необходимо отметить, что заключение контракта означает сохранение поставок по украинской трубе, которая проходит через Приднестровье. Это значит, что непризнанная республика, где проживает 220 тысяч российских граждан, будет обеспечена газом. А альтернативная труба из Румынии Яссы-Кишинев, которую Молдова долго в мучениях строила, останется пустой.

На Украине уже выразили опасения по поводу сделки Москвы и Кишинева.

«Дело, можно даже не сомневаться, в политике. В начале недели Financial Times написал, что «Газпром» предлагал Молдове скидку на российский газ в обмен на: 1) изменение соглашения о свободной торговле с ЕС; 2) приостановку согласованных с Брюсселем реформ энергетического рынка. Второй пункт важен критически. Дело в том, что эти реформы предусматривают отрыв страны от энергосистемы с участием Украины, РФ, Беларуси, системы, доставшейся нам от СССР и присоединение Молдовы к энергосистеме ЕС. К этой системе должны присоединиться и мы. В 2023 году, и через несколько месяцев нас ждут последние испытания на прочность. Газовая сделка Молдовы и РФ отчетливо пахнет политикой. У нас на такие компромиссы весьма острый нюх. И тут возникает ряд вопросов: 1) Что с обещанием Украины отдать безвозмездно свой газ (с возвратом) в объеме 1 млрд кубометров? Для справки – годовое потребление Молдовы 3 млрд кубов. 2) Почему Кишинев согласился на условия Москвы, а не Варшавы, у которой на этой недели был закуплен пробный миллион кубов и у компании Vitol из Нидерландов, с которой начали договариваться? 3) Какая цена закупки российского газа? 4) Были ли выдвинуты и какие политические условия в обмен на низкую стоимость газа? 5) Как будет реструктуризирован долг? И главное для нас: 6) Не отработал ли Кремль на Кишиневе тактику ведения переговоров, которую теперь отработает на Киеве?» – перечисляет список опасений Валерий Калныш, бывший редактор газеты «Коммерсант-Украина», ныне работающий телеведущим на канале «Прямой» Петра Порошенко.