«А нас и не волнует»: Пашинян пустил Армению под нож, целиком – Алкснис

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заигрывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Западом приведут к тому, что Россия и Иран перестанут заступаться за эту страну, и она сразу же окажется растерзанной соседями.

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Расчёт Пашиняна связан с тем, что ни Тегеран, ни Москва не позволят Азербайджану серьёзно попереть, и что они в любом случае вступятся и защитят. Но это просто глупо, потому что за последние годы Россия растеряла все сентиментальные ностальгические чувства по отношению почти ко всем постсоветским странам. И Армения не исключение, особенно за последние годы. А то, как себя ведёт Ереван сейчас, он гарантирует, что Россия будет руководствоваться чисто прагматическими интересами. В этой ситуации России важно, чтобы Азербайджан с Турцией чрезмерно не усилили своё влияние в этом регионе. Но там возможны разные варианты, включая самые жёсткие. Нам нужно сохранить своё, мы своё и сохраним. Не надо недооценивать хитроумности и глобального мышления – что России, что Ирана. Найдём мы способ оставить нужные себе зоны влияния, но вполне может случиться такое, что армян вырежут. А потому что – на кой нам нужно с Азербайджаном воевать», – сказала Алкснис.

Она уверена, что поссорившись с Россией и Ираном, Пашинян фактически обрёк свой народ на гибель.

«И у Пашиняна лично, и в Вашингтоне есть убеждение, что для того, чтобы сохранить то, что России нужно, она вступится за Армению в любой ситуации, и Иран тоже вступится, что бы там ни нёс Пашинян. Но я уверена, что и в Москве, и в Тегеране найдут способы вывернуться так, чтобы сохранить то, что нужно нам. А цена, которую заплатит за это Армения, нас не будет волновать. Пашинян просто пускает под нож свою страну, целиком», – подытожила эксперт.