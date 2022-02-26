«А нас за что?!» – российские либералы больше всего боятся потерять свои деньги на Западе

Либеральный финансист Андрей Мовчан разразился истерическим постом в своем «фейсбуке». Его волнует судьба сбережений «простых россиян» на Западе.

«Друзья, может быть это недостаточно бытовая тема, но меня очень волнует вопрос очевидных санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих. Дело даже не в справедливости, а в том, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю. Я думаю – возможно среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа. Я попробовал бы это сделать и хотел бы посоветоваться с теми, кто так же заинтересован в вопросе и имеет идеи – что делать», – написал Мовчан.

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Его с готовностью поддержала скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Хочется присоединиться к Андрею Мовчану по этому поводу. В общем-то, присоединяюсь», – написала она в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице ВКонтакте предлагает своей вариант ответа на подобные санкции.

«Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может – и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается…», – написал Медведев.