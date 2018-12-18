А нас за что? Во Львове нашли с перерезанным горлом экс-главу местных правосеков

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Видный львовский националист, экс-глава “Правого сектора” области 53-летний Игорь Коцюруба внезапно скончался 16 декабря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Обстоятельства смерти остаются до конца невыясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. Зато близкие друзья экс-правосека предполагают, что речь идет об убийстве, сообщает львовское издание ZAXID.NET.

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“16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что человек в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством… Личность мужчины установлена — им оказался 53-летний львовянин. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице”, — говорится в сообщении полиции, распространенном 17 декабря.

В сообщении полиции не указана фамилия погибшего, но пресс-секретарь Нацполиции подтвердила СМИ, что речь идет об известном экс-правосеке Игоре Коцюрубе. По факту его смерти открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Стоит заметить, что полиция всегда открывает производство по этой статье, даже в случае самоубийства. Как правило, после подтверждения факта самоубийства такие производства просто закрывают.

Между тем появились предположения, что Коцюруба был убит. Об этом сообщили сразу несколько старых знакомых Коцюрубы.

“Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением?” — написала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Председатель Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк, который дружил с Коцюрубой также утверждает, что произошло убийство (через час Салюк удалил свой пост, отмечает львовское СМИ).

Об убийстве Игоря Коцюрубы также сообщила Елена Терещук, активистка ОО “Антикоррупционная платформа”. В разговоре с ZAXID.NET Елена Терещук заявила, что получила информацию об убийстве от сотрудника правоохранительных органов и одного из членов ОО “Развитие общества”, однако отказалась от дальнейших комментариев.

В Червоноградской центральной городской больнице по телефону главного врача подтвердили, что Игоря Коцюрубу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как “рана была несовместима с жизнью”.

Львовский хирург Андрей Кихтяк опроверг распространенную ранее версию об инфаркте миокарда. Он сообщил, что Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови.

Игорь Коцюруба был националистом со стажем: активным участником Студенческого братства Львовщины конца 80-х годов, участвовал в первой т.н. “революции на граните”, свергнувшей коммунисчтическое правительство Виталия Масола в 1990 году, был комендантом палаточного городка на Майдане во время ющенковской “оранжевой революции”, активным участником переворота 2013-2014 годов. Весной 2014-го возглавлял “Правый сектор” во Львовской области.