А нас за що?! – фальшивая трагедия «Медузы»

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Базирующееся в Латвии и критикующее Кремль издание «Медуза» оказалось в списке иностранных агентов. Соответствующее решение принял Минюст России. Это расстроило читателей «Медузы» – т.н. либеральную общественность.

Хотя изменение статуса чревато лишь необходимостью указывать об этом в публикациях, но шум стоит такой, как будто всю редакцию собираются расстрелять на Красной площади.

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«Это ужасное решение. Ничего, кроме печали, мягко говоря, оно вызвать не может. Это русские журналисты, которые хорошо делают свою работу, это наши коллеги — и, конечно, мы будем выступать с заявлением в их защиту», – заявил «Открытым медиа» издатель VTimes Александр Губский.

«По поводу решения Минюста я не могу ничего приличного сказать. У меня просто уже нет слов оценивать идиотские решения, которые принимаются в адрес СМИ», – вторит ему совладелица и руководитель телеканала «Дождь» Наталья Сиднеева.

Примерно в таких же панихидных выражениях отметились редактора и сотрудники всех либеральных СМИ России. Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский недоумевает, из-за чего переполох.

«Признание «Медузы» «иностранным агентом» не повлияет на режим работы ее сотрудников. Они лишь будут обязаны указывать на своем сайте, что их издание является «иностранным агентом» и получает финансирование из заграничных источников. Думаю, что многое изменится для их читателей, которые теперь будут видеть эту информацию, что справедливо», – заявил Боярский RT.

В стенаниях либералов о «штрафах и арестах», которые якобы грозят сотрудникам «Медузы», прослушивается и истинная причина страданий: рекламодатели неохотно сотрудничают со СМИ-иноагентами.

«Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь. Пытаемся понять, какие вообще у нас есть варианты. Все эти варианты уже кажутся не очень симпатичными», – признается главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прогнозирует, что проблемы у латышского издания возникнут не только с рекламодателями.

«Естественно, что это затруднит работу коллег из «Медузы», затруднит ее, потому что это бесконечные отчеты, бесконечная маркировка. Самое главное: не все источники готовы работать с иностранными агентами, скажем так», – сказал в эфире Венедиктов.

Доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, прогнозирует, что неприятности у «Медузы» только начинаются.

«Медуза» в своём состоянии, это не СМИ, а «легендированное предприятие», через которое атакуется Россия. Начало пресечения их деятельности положено. Анонсирую лишь то, что это только первый шаг», – написал Карнаухов в своем телеграм-канале.

На защиту латышско-русских либералов прогнозируемо ринулся Евросоюз.

«Крайне тревожно, что российские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа, а также отдельных журналистов и других медийных представителей. Это идет вразрез с международными обязательствами России и обязательствами в области прав человека», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

В ситуации с «Медузой» ЕС и либералы вновь демонстрируют двойные стандарты. Вот как прокомментировало ситуацию российское издание «Спутник», чья деятельность вызывает раздражение на Западе.

«По большому счету «Медузе» в худшем случае грозит штраф, если на распространяемой изданием информации не будет метки о принадлежности к СМИ-иноагентам. Вот и все. По сравнению со статусом «угроза национальной безопасности», который с легкостью присваивают нашим Sputnik и Baltnews в странах Балтии, это вообще санаторий. Если полученный «Медузой» статус иноагента сделать в России хоть сколько-нибудь похожим на наши в этих странах, то вот что было бы: От «Медузы» уже завтра уходят все рекламодатели. Ни один российский чиновник, госслужащий или политик, кроме радикально оппозиционных, не дает «Медузе» даже комментарий, не говоря уже об интервью. Корреспондент «Медузы» ни в одном российском городе не сможет работать по удостоверению журналиста или аккредитации от СМИ. У всех сотрудников и внештатных авторов «Медузы» блокируются счета в российских банках и арестовываются средства. Дальше — уголовные дела на любого, кто сотрудничал с «Медузой» с первого дня ее образования. Несмотря на то, что закон не имеет обратной силы. Ничего этого, мы надеемся, с «Медузой» не случится. Но если вдруг да, то обращайтесь, коллеги, мы расскажем, как выживать и выпускать информационный продукт даже в таких условиях. У нас получается», – отмечают в «Спутнике».