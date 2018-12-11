«А нас за що?» – крупнейший застройщик Киева жалуется на СБУ

11.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Служба безопасности Украины и Министерство культуры шантажируют крупных предпринимателей и вымогают миллионные взятки.

Соответствующее обращение обнародовал руководитель одного из крупнейших застройщиков Киева – компании «Познякижилстрой» Артур Мхитарян (Типичный представитель «золотой молодежи». Фирма по наследству досталась от отца – экс-депутата Партии регионов Нвера Мхитаряна, который в 2014 году голосовал за «диктаторские законы», но уже вскоре пошел на сделку с националистами. В результате парламент Крыма во время Русской весны объявил присутствие Мхитаряна-старшего на полуострове нежелательным).

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«То, что происходит со мной и с другими строительными компаниями на рынке – это больше чем коррупция, это шантаж. За последние два года искусственно созданы барьеры для получения согласования в Министерстве культуры и организована коррупционная кормушка. Министерство культуры саботирует выдачу согласования нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний», – отметил он.

«В это же время Генеральная прокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласования Минкульта. На многие компании, в том числе и на мою, завели такие дела с нарушением полномочий и подследственности. СБУ не имеет права их расследовать, потому что придуманные обвинения не связаны с защитой национальной безопасности и обороны, и никак не связаны с терроризмом. Неужели в момент, когда в стране военное положение, СБУ нечем заняться, кроме как шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов… Такое ощущение, что мы живём в королевстве кривых зеркал. Те, кто должны защищать от шантажа, сами его организовывают, и тем самым разрушают частный бизнес, основу экономики Украины… Одновременно с этим появляются люди из СБУ и за большие деньги, с угрозами закрыть стройку, предлагают решить этот вопрос. Цена – 1 миллион долларов, или квартиры в нашем доме», – негодует бизнесмен.

Мхитарян решился сделать конфликт с СБУ публичным, чтобы торговаться с властью, поясняет украинский телеведущий Александр Дубинский.

«Совладелец компании «Познякижилстрой» Мхитарян обращается к Порошенко с жалобой на рейдерство и вымогательство СБУ, ГПУ и Минкульта. Обращение, конечно, крутое. Но очень смешное. Потому что «лицо, обиженное хулиганами», обращается к главарю хулиганов. Или кто-то сомневается, что Порошенко является главарем этого чиновничьего преступного синдиката? Никто не сомневается. Поэтому этот «пук в стратосферу» – просто инструмент публичного торга. Чтобы сойтись с хулиганами на приемлемой сумме», – считает телеведущий.