Жители Херсона, оставшиеся встречать ВСУ осенью 2022 года, после разрушения плотины Каховской ГЭС стали звонить в российские центры помощи в надежде получить компенсацию.

Об этом в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» сообщила спецкор ВГТРК Ольга Курлаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Менталитет понятен, они думают сегодняшним «часом»: от «перемоги до зрады», от «зрады до перемоги». И всё. Им хорошо промыли мозги, там невозможно ни с кем говорить.

Когда случилась трагедия на Каховской ГЭС, приехали спасатели МЧС, крымские ребята подключились, привезли спасательные лодки, начали вывозить людей.

А на той стороне, с Правого берега, начали звонить (в центры оказания помощи) и спрашивать: когда нам дадут якусь компенсацию? Ну, по 50 тысяч за утраченное имущество, на каждого члена семьи?

У меня женщина из центра спрашивает, что им отвечать? Звонят люди из Херсона и спрашивают, будет ли Путин давать им компенсацию?

Я говорю: спросите, у них есть российский паспорт? Если есть, то наверняка дадут», – сыронизировала спецкор.