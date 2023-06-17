«А нас за що? Помогите!» – украинские «ждуны» обрывают российские «горячие линии»
Жители Херсона, оставшиеся встречать ВСУ осенью 2022 года, после разрушения плотины Каховской ГЭС стали звонить в российские центры помощи в надежде получить компенсацию.
Об этом в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» сообщила спецкор ВГТРК Ольга Курлаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Менталитет понятен, они думают сегодняшним «часом»: от «перемоги до зрады», от «зрады до перемоги». И всё. Им хорошо промыли мозги, там невозможно ни с кем говорить.
Когда случилась трагедия на Каховской ГЭС, приехали спасатели МЧС, крымские ребята подключились, привезли спасательные лодки, начали вывозить людей.
А на той стороне, с Правого берега, начали звонить (в центры оказания помощи) и спрашивать: когда нам дадут якусь компенсацию? Ну, по 50 тысяч за утраченное имущество, на каждого члена семьи?
У меня женщина из центра спрашивает, что им отвечать? Звонят люди из Херсона и спрашивают, будет ли Путин давать им компенсацию?
Я говорю: спросите, у них есть российский паспорт? Если есть, то наверняка дадут», – сыронизировала спецкор.
Она рассказала историю о том, как в кафе, где кормили российских журналистов, регулярно наведывались «свидомые», чтобы отомстить.
«Было кафе «Суворов», в котором нас кормили. Они там писали гадости, машину обливали, записки оставляли, выкладывали всех, кто работает с русскими, с российскими службами. И они все были у меня с открытыми лицами (в кадре), охотно рассказывали, даже женщины из музея, как спасали выставку Александра Суворова, прятали во флигельном помещении, чтобы её не уничтожили, и так рады, что её можно снова показывать и водить посетителей.
И когда пришлось им переехать с Правого берега на Левый берег, мне было очень неловко, когда мне звонили эти люди, я не знала, что им ответить.
А вот сейчас они говорят, что нам бы всё равно пришлось уезжать, но на Левый берег уже не перебраться, все затоплено. Так что хорошо, что это произошло тогда, иначе нам бы отсюда уже никому не выбраться», – подчеркнула Курлаева.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.