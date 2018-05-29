29.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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А нас за що?! – в Киеве сожгли авто помощника депутата-нациста

Сегодня ночью, около четырех часов утра, неизвестный сжег автомобиль Станислава Коломийца, работающего помощником экс-боевика нацбата «Азов», а ныне депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно показаниям очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы по адресу Григоренко 36, где был припаркован автомобиль Стаса, подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее и поехал», – сообщил депутат-боевик.

Мосийчук возмутился бездействием новой киевской полиции, которая не сделала ничего для поимки поджигателя, а только вызвала пожарных на место происшествия.

«Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника», – негодует депутат.

В результате пожара сгорел не только автомобиль Коломийца, но и две припаркованные по соседству машины.