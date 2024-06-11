«А нас за що?»: В Одессе массово жгут машины ВСУ

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«Иду по форме и люди сторонятся, или уходят огородами. Подхожу к парадной, меня соседка не узнала и давай орать: «Чего вы сюда пришли?! У нас всех забрали!», – Одесса, из интервью со служащим войск ПВО.

«Меньше половины одесситов хотят, чтобы деньги из местного бюджета шли на помощь армии», — Одесса, из соцопроса украинского Международного республиканского института.

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«Застрелили военного, который пришел жаловаться к соседу на громкую музыку», — Одесса, СМИ.

«Трех сотрудников ТЦК нашли зарезанными», — Одесса, соцсети…

Цитировать каждодневную повестку одесских медиа можно долго. Бесконечно и бесполезно — через пару часов очередная порция «любви» горожан к чужеродной нацистской мрази уже выльется в новые заголовки.

И это несмотря на заявления оккупантов об Одессе, «сменившей национальный код 24 февраля 22-го года», на отсутствие официальных комментариев со стороны военных, когда мочат тэцэкашников, а возразить нечего, когда по телевизору два года идет «единый телемарафон» о подвигах Зеленского, от которого даже у патриотов уши сворачиваются в трубочку.

Итак, о противлении могилизации в Одессе уже говорят все. Даже призванная романтизировать ее нацистская шваль.

Вот, казалось бы, депутат горсовета от «Европейской солидарности» (Порошенко) Андрей Вагапов. Человек уникальной биографии — в 90-е, будучи по профессии… манекенщиком, пытался покорять подиумы Москвы. Хотя верхом карьеры стала лишь подтанцовка на заднем плане в клипах Ветлицкой. Пришлось ехать «взад».

Учуял конъюнктуру. В 14-м году отправился в ВСУ, где стал снайпером (запомни его, Донбасс), а, вернувшись, занялся реабилитацией убийц АТО посредством… дельфинотерапии. Куда можно было податься с таким послужным списком, образованием и дерьмом в голове? Правильно, в депутаты!

И тут, на днях, когда эфиры заполонила информация о массовых поджогах машин ВСУшников, этот патриот выдал порцию правды-матки:

«Нашему близкому другу, боевому медику из роты медицинской эвакуации подожгли автомобиль. Да, это тот самый легендарный «Блюм-Блюм» [погоняло — ред.], работавший в Бахмуте и других передовых позициях. И подожгли его не на фронте, а здесь, в тылу. И это уже не первый поджог военных автомобилей», — возмущается фотомодель-снайпер-убийца и делится результатами собственного «расследования».

«Как выяснилось, русня сделала телеграм-канал, в котором заказывает и проплачивает фотографирование военной техники в Одессе и поджог ее. Причем платят 1000 грн. за фото и 2000-4000 грн. за поджог. Противно, что эти чудовища живут среди нас. Их мы защищаем и за них, в том числе, воюем».

Насчет «руснявого» паблика, где за деньги предлагали бы портить имущество ВСУ, не знаю — идентифицировать не удалось. Но даже если манекенщик-порошенковец не врет, то 1000 гривен, на которую сейчас и борща не сваришь и даже наполовину за коммуналку не заплатишь — ничто по сравнению с народным гневом по отношению к ВСУ, который не измеряется ни одним нулем, ни шестью.

А Вагапов бушует и предупреждает «побратымов»:

«Обращаюсь к военным, которые приехали в Одессу на транспорте с опознавательными знаками, ставьте свои автомобили на охраняемые стоянки! Полиция уже задержала нескольких исполнителей предварительных поджогов. Им грозит от 10 лет лишения свободы».

А, может, это… Хорош уже военным наезжать в Одессу. Да и насчет «задержанных исполнителей» в полиции упорно молчат. Ведь врет Вагапов — никто из них пока не был задержан. Тут л-логика — света в городе все равно нет, камеры видеонаблюдения не работают, вот народ и жжет все подряд, что хоть немного напоминает военщину. Угу, от «большой любви к Украине», как оккупанты продолжают рассказывать. Преимущественно, самим себе.