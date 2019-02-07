07.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Львовские шахтеры устроили пикет облгосадминистрации и прошли по улицам города с требованием выплатить задолженность по зарплате. Об этом сообщает местный ресурс «Варианты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В акции принимали участие порядка 300 сотрудников «Львовугля». Шахтеры заявляют, что им заплатили лишь часть задолженности за декабрь прошлого года и грозят радикальными действиями, если в течение нескольких дней им не вернут долги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация с выплатой зарплаты очень тяжелая. Сегодня уже февраль, а зарплата не выплачена еще за декабрь и за январь. Нам должны около 200-220 млн грн. За декабрь выплатили 57%. Что дальше будет, не знаем. Все зависит от одного: мы не имеем сбыта. Будут большие проблемы по Национальной угольной компании, которая создана фактически для закрытия шахт.

Если мы не найдем средств, шахты, которые не могут себя обеспечить, нужно будет закрывать. А это в ГП «Львовуголь» четыре шахты из шести. А куда людей девать?» – заявил в эфире телеканала ZIK председатель червоноградского регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины Виталий Онижук.