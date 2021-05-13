А нас за шо? После Медведчука опричники Зеленского пришли за казнокрадами Кличко

13.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Игры в местечкового наполеона на киевском олимпе вышли на новый уровень сложности. Режим Зеленского, потренировавшись на кошках телеканалах, перешел в открытое наступление на своих противников, тесня их с флангов. Параллельно с попытками упрятать за решетку патентованного «пророссийского» Виктора Медведчука власти пошли в атаку на киевского мэра Виталия Кличко, который, как известно, окрасил себя в те цвета, в которые окрасил.

Нынешний подкоп под позиции киевского градоначальника не первый при Зеленском. Предыдущая лихая кавалерийская атака на позиции экс-боксера имела место при бывшем начальнике Банковой Андрее Богдане, но провалилась. Тогда, помнится, Кличко просто хотели отстранить от должности главы городской администрации (КГГА) и оставить за ним чисто церемониальные функции председателя Киевсовета (открывать и закрывать сессии, давать слово депутатам и перерезать ленточки). Но не срослось.

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Тогда Кличко был вынужден летать за защитой аж за океан, и публиковать в соцсетях свои селфи с тогдашним американским большим человеком Руди Джулиани, демонстрируя свои возможности и влиятельную «крышу«.

С тех пор много воды утекло. Богдана на Банковой сменил Ермак, и все уже думали, что ссора в благородном семействе утряслась, что стороны пришли к взаимопониманию на традиционной для Украины коррупционной основе, да и Кличко последние полгода был довольно покладист в отношении президента, а во время локдауна так и вообще служил удобным громоотводом для киевлян.

Однако логика политической централизации и тренд на концентрацию всей власти в руках хуторского наполеончика, который, как известно, может быть только один, неумолимо подвели к новому этапу драки.

И вот – в течение нескольких последних дней на самых «жирных« кормушках киевского бюджета высадился мощный правоохранительный десант. Трясут вверх дном буквально все. Во вторник, 11 мая, прокуратура вместе с налоговой обыскивали «Киевзеленстрой« – в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.

В среду трясли уже «Киевский институт земельных отношений« и «Спецжитлофонд« – по делу о расхищении 10 млн гривен. «Киевавтодор« – по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму более 18 млн гривен. Также обыскивали «Киевгорсвет« – за неуплату 12 млн грн налогов.

Потрясли и кума самого Кличко, главу исполкома партии «УДАР« Артура Палатного. Его подозревают в нанесении ущерба бюджету на сумму 19,5 миллионов гривен. Также в шесть утра среды люди в погонах пришли домой к главному архитектору Киева Александру Свистунову, а тем же днем наведались в департаменты земельных ресурсов и социальной политики столичной администрации.

Естественно, в окружении киевского мэра поднялся невообразимый шум, гам и вой. Заголосили о репрессиях и вспомнили про 1937 год. Что интересно – все эти многочисленные «патриоты«- кличковцы не просто молчали в тряпочку, когда закрывали каналы Медведчука и отжимали у него нефтетрейдерский бизнес, а активно одобряли происходящее: мол, наконец-то, раньше надо было дать ляпаса «куму Путина«. Теперь вот, строго по поговорке известного немецкого пастора, пришли к ним. И тем смешнее крики клиентелы киевского мэра: «А нас за що?« Мы же, типа, хорошие.

Не отстает от своего окружения и сам Кличко. Напоминая Банковой, что, мол, когда они учились, он уже преподавал. Что то похожее, кстати, говорил Коломойский в известной пикировке с Савиком Шустером.

«То, что происходит, – это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично! И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов. Когда громада и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок!« , – Кличко брызжет негодованием, как кипящий самовар.

И дает понять, что у него еще остались связи за океаном – некие неназванные «международные партнеры«, которым он обязательно пожалуется и которым сильно не понравится происходящее в Киеве.

«Я обращаюсь к правоохранительным органам. Когда вы выполняете чьи-то приказы и поручения, – преступные приказы, и вы это знаете, – помните, что рано или поздно придется отвечать по закону!«, – пафосно восклицает киевский мэр.

Только вот закон на Украине всегда был, что дышло, а после майдана это стало не просто правилом жизни, но и обрело под собой четкую идеологическую основу. Чего теперь удивляться, что майданное правосудие начало пожирать тех, кто был причастен к его созданию.

А в том, что присные Кличко наколядовали себе не только указанные в официальных подозрениях суммы, а намного, намного больше, так в этом ни у кого сомнений нет. Тут и к бабке не ходи. Так что эта история – она вовсе не про деньги. И не про честь с достоинством. Она – про неумолимую логику развития данного политического сюжета.

Если вы превратили политикум в зоопарк, где главное правило жизни – кто смел, тот и съел, то рано или поздно должен был в этом политическом зоопарке найтись тот зверь, который решит, что он самый хитросделанный для того, чтобы объявить себя царем зверей.

Злобная шутка истории в том, что конкретно в украинском случае царем зверей стал тот, в ком меньше всего подозревали наличие подобных замашек – казавшийся безобидным бывший клоун. Возвращаясь к аналогии с 1937 годом, можно сказать сакраментальное: какая страна, такой и Сталин.