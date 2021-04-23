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23.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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«А о чём нам говорить?» – Путин ответил на хамское предложение Зеленского

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин ответил на хамское предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского «встретиться на Донбассе».

Свой комментарий он дал во время встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«В последнее время действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения с РФ. Это касается и двусторонних отношений, это касается попытки разрушения Русской Православной Церкви. Это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений. О чем мы можем только сожалеть.

Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений – мы только можем это приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран.

Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», – сказал Путин.

Лукашенко решил добавить.

«Если они хотят с Донбассом разговаривать, пусть в Донбассе встречаются. Это же их дело», – сказал белорусский президент.


«Сначала нужно там встречаться: два руководителя двух республик. Я уверен, с этого надо начинать. А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной включая Россию», – согласился Путин.

«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться вести себя дипломатично кроме всего прочего», – поддел Лукашенко украинского коллегу, которого в прошлом году называл «хорошим Володей».

Комментируя желание Украины перенести переговоры по Донбассу из Минска в любую точку он сказал, что «баба с воза – коню легче», и назвал инициативы Киева «глупостью несусветной».

Оба президента сошлись на том, что подобные идеи свидетельствуют о желании «уклониться от решения проблемы Донбасса и похоронить Минские соглашения».

Политолог Марат Баширов полагает, что своим ответом Путин мастерски загнал Зеленского в тупик.

«Президент Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. Тонкий троллинг: чтобы обсудить отношения России и Украины, а не Донбасс. А дипломатический иезуитизм в том, что отказавшись Зе будет выглядеть трусом, а приехав – глупым. Как главнокомандующий ВСУ может ехать в стан «страны агрессора» на фоне «нависшей смертельной опасности»? Получится, что никакой это не агрессор», – написал он в своем телеграм-канале.

С ним согласен украинский экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Поедет — есть шанс договориться, но националисты обвинят в зраде. Не поедет — упустит шанс договориться, а националисты все равно обвинят в зраде. Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — все потеряет и уйдёт с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», – написал Кузьмин в своем телеграм-канале.

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