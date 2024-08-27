А поговорить? Байден созвонился с Моди по итогам его визита в Киев

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Белый дом сообщает: недавний блиц-визит индийского премьера Нарендры Моди в Варшаву, а затем в Киев, не остался незамеченным за океаном. По итогам вояжа Моли президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии, в ходе которого они обсудили, в частности, урегулирование войны на Украине.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили также предстоящее заседание Генеральной ассамблеи ООН. Байден поблагодарил премьера Индии за его исторические визиты в Польшу и Украину, а также за его послание мира и постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор

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“Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного разрешения конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН”, – говорится в сообщении.

Также о своем разговоре с Байденом сообщил Моди. В бывшем Твиттере он написал, что обсудил с американским президентом ряд региональных и глобальных вопросов.

“Мы подробно обсудили разные региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Украине. Я подтвердил полную поддержку Индией быстрого восстановления мира и стабильности”, – отметил Моди.

Кроме того, премьер Индии добавил, что обсуждал с президентом США ситуацию в Бангладеш и “потребность в быстром восстановлении нормального состояния и защиту национальных меньшинств”.

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что переговоры с Украиной о перспективах увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются. Однако эти обсуждения ни Бклый дом ни Банковая не намерены выносить на публику.

«Это отнюдь не новое пожелание президента Зеленского. Он высказывал нам свою обеспокоенность частно, и он, конечно, выражал их всем публично, и мы понимаем, почему он это делает – его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил: мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке», – сказал американский официал.