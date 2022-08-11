А поговорить? Индонезия готова принять Путина и Зеленского

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Новости Украины

Индонезия заинтересована в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября, если лидеры примут в мероприятии очное участие.

Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес, которого цитирует ТАСС.

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«Приглашения давно были переданы президентом Индонезии президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите “двадцатки” на Бали, то, конечно, для (организации встречи – Ред.) будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», – сказал Таварес.

По его словам, Индонезия готова надежно обеспечить безопасность Путина, если он примет участие в саммите G20 в очном формате.

«Мы готовы надежно ее обеспечить в случае очного участия президента», – сказал он.

В свою очередь, помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк не исключил, что Зеленский поедет на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать Путин. В целом Подоляк отметил, что присутствие Зеленского будет решаться конкретно ближе уже к саммиту.

Ранее Зеленский заявлял, что участие Украины в саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что поездка его шефа на саммит G20 осенью будет зависеть от текущей ситуации в стране на тот момент.

Что касается Путина, то он принял приглашение Индонезии принять участие в саммите “Группы двадцати”, но формат участия пока уточняется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об очном или заочном формате участия Путина в саммите “двадцатки” в Индонезии еще не принято.

В апреле СМИ сообщали, что Белый дом давил на Индонезию, чтобы Россия не была приглашена к участию в саммите G20 в этом году.

Многин наблюдатели сходятся на том, что именно в ходе встречи Путина и Зеленского на Бали может быть предпринята попытка зашедшего ныне в тупик политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Пока что стороны отказываются от публичного диалога, рассчитывая до наступления холодов усилить свои переговорные позиции.