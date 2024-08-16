А потом они кричат – «а нас за що?»: опрошенные киевляне в восторге от курской авантюры ВСУ

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 22:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Курск, Общество, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина


Жители и гости Киева пока находятся под воздействием победоносной украинской пропаганды относительно действий ВСУ в Курской области – и в очередной раз абсолютно не задумываются о том, что им это может вернуться бумерангом.

Об этом свидетельствует опрос, проведённый Deutsche Welle в центре Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители и гости Киева пока находятся под воздействием победоносной украинской пропаганды относительно действий ВСУ...

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«Мирный процесс ещё не начался, и мы не можем верить врагу. Мы должны иметь все силовые рычаги для того, чтобы каким-то образом начать переговоры», – сказал опрошенный по имени Егор.

«Я – очень позитивно, потому что хочу победы Украины, но не просто мира, а победы Украины», – считает Людмила.

Женщина добавила, что очень любит Украину и приехала из Запорожья погулять на Крещатике.

«Я думаю, это хорошее дело, их бы ещё с двух сторон вот так, но не будем об этом», – говорит киевлянин Владимир.

«Если это сделало наше руководство, это верно. Больше мне нечего сказать. Мирный процесс – может когда-то, но сейчас только военным путём можно добиться чего-то в этой войне», – говорит ещё одна женщина,

Опрошенный по имени Олег не стал скрывать, что «очень рад» происходящему.

«Желаю нашим вооружённым силам, чтобы они такие шаги повторяли в Белгородской, Воронежской области и т.д.», – сказал мужчина.

«Это ассиметричный ответ на российскую агрессию, возможно, это одна из немногих успешных тактик наших войск. Это возможность продемонстрировать Западу, который сам себе рисует «красные линии», что Россию можно и нужно бить, что она уважает силу», – ответил другой опрошенный.

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