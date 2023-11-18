«А потом они удивляются ситуации с Палестиной» – Небензя о близорукости Запада и запрете УПЦ

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Страны Запада, которые в упор не хотят видеть происходящие на Украине гонения на каноническую УПЦ и верующих, становятся соучастниками чудовищного преступления, совершаемого киевским режимом.

Об этом на брифинге в Совбезе ООН заявил постпред РФ Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии российская сторона приводила примеры издевательств над УПЦ, а также обсуждала готовящийся к принятию законопроект о запрете канонической Церкви.

«Зеленский, начав свою карьеру как комик и шоумен, обещал принести мир на Донбасс, а вместо этого развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас он, похоже, задумал сравняться в недоброй славе с известными римскими гонителями христиан – императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом. Под его руководством последовательно принимаются меры – от законодательных и псевдоправоохранительных до медийных, с целью искоренить каноническое Православие на Украине. Не хватает только арены Колизея с публичным растерзанием христиан. Но киевский режим уверенно к этому идёт. И это не фигура речи, уже в наше время 2 мая 2014 года в Одессе на глазах у всего мира разъярённая толпа украинских националистов заживо сожгла запертых в Доме профсоюзов участников мирного протеста против Майдана. Мы никогда не забудем этого преступления», – заявил российский постпред.

Он попытался объяснить западным «коллегам», что суть даже не в соперничестве двух церковных юрисдикций – канонической и раскольничьей, а гораздо глубже.

«Западные члены совета продолжают не замечать эту ситуацию. Им нельзя критиковать Зеленского, иначе может возникнуть вопрос, кому именно они поставляют оружие и для каких целей. Ведь Зеленский и его режим находятся на полном довольствии Запада, и шага не может ступить без его указания. Вряд ли и сегодня кто-то отважится на какой-то упрёк в адрес украинского диктатора. Господин председатель, все те из вас, кто читает нам лекции о законности действий киевских властей, не понимают глубины трагедии происходящего. Отчасти из политических соображений безоговорочной поддержки киевского режима, отчасти из незнания и непонимания сути и масштабности происходящего. Для многих из вас это борьба религиозных структур, имеющих в названии слово «православный» – УПЦ и ПЦУ. Одна из которых поддерживается властью как «национальная», ПЦУ, а другая гонима как «коллаборационистская» и подчинённая Москве, что является ложью, УПЦ. На самом деле, речь идёт о попытке переформатирования сознания десятков миллионов украинцев, для которых УПЦ – это их родная, исконная, единственная и законная Церковь, в которой они молились веками. Зеленский и его шайка тем самым собирает горячие угли себе на голову, разжигая религиозную рознь и стремясь разрушить социальную ткань украинского общества, за сохранение которого они на словах выступают. Те, кто покрывают новоявленного гонителя христиан на Украине – Зеленского и его режим, становятся соучастниками чудовищного преступления XXI века, попыткой уничтожения канонической УПЦ, и остановить это преступление – наша общая обязанность», – объяснил Небензя.

Тем не менее, во время обсуждения фактически никто из иностранных ораторов до сути вопроса не дошёл, к примеру, непосредственно о готовящемся законе по запрету УПЦ не было сказано ни слова.

Говорили банальности о правах и свободе религий, выражали обеспокоенность. Разумеется, обвиняли Москву в «агрессии», требовали вывести войска и уважать целостность Украины, к которой по теме вообще ни одного вопроса ни у кого не возникло.

Страны с антироссийской позицией помягче призывали к переговорам. Такие государства, как США, Франция, Мальта и прочие выразили мнение, что русские всё выдумывают и просто хотят «отвлечь от агрессии», а Совбез тратит время на дезинформацию и пропаганду.

В определённый момент Василий Небензя снова попросил слово.

«Нашим западным коллегам хотел бы сказать: после того, как вы зачитали ваши стандартные и уже набившие оскомину заявления о том, что Украине можно делать что угодно – уничтожать Церковь, и никакие факты вам не интересны, я предлагаю открыть интернет и увидеть там сотни роликов о том, как закрываются церкви и избиваются священнослужители и прихожане УПЦ. Послушайте обращения монахов Киево-Печерской Лавры, сравните это с вашими выступлениями. Возможно, вы тогда обнаружите, что ваши выступления являются соучастиями в преступлениях киевского режима и их оправданием. Здесь речь не о России, а о простых украинцах, которые попали под репрессивную машину режима Зеленского», – сказал российский представитель.

Он добавил, что особо не рассчитывал, что многие из них поднимутся над своими ангажированными перед Киевом подходами и проявят политическое понимание, чтобы увидеть, насколько киевский режим не вписывается в декларируемые ими ценности и свободы.

«Предложенная нами тема – это не вопрос обсуждения прав человека в Совбезе, как это иронично приветствовали представители западных стран. Это вопрос меры безопасности, потому что его нерешённость может привести к последствиям, которые вы не можете, да и вряд ли способны себе представить. Как вы в своё время не могли себе представить, к чему приведут десятилетия нарушения прав палестинцев на оккупированных территориях. Нас, к сожалению, давно не удивляет ваша близорукость», – отметил Небензя.

Последней выступила Украина, представитель которой, пропустив всё мимо ушей, пожаловалась, что Россия вспоминает о правах человека только когда ей нужно презентабельно представить свою пропаганду.

Она возмутилась, что на российских территориях русские храмы УПЦ «оккупируют», а на украинских – защищают. Также украинка указала, что в России преследуют «Свидетелей Иеговы» и прочие экстремистские организации. Впрочем, она прокомментировала разрабатываемый на Украине антиправославный закон.

«Сегодня были упоминания законопроекта №8371, он имеет чёткую цель – противодействовать попыткам государства-агрессора использовать религиозные организации на Украине как инструмент проведения своей агрессии. С этой целью, в случае принятия, законопроект запретит деятельность тех религиозных организаций на Украине, которые аффилированы с основными органами в стране-агрессоре. Если такая принадлежать будет установлена специальным государственным учреждением, отвечающим за политику в сфере религии, будет издан приказ об исправлении ситуации. Только в случае неисполнения приказа суд примет решение о прекращении или продолжении деятельности религиозной организации. Это означает, что все те религиозные организации, принадлежность которых к государству-агрессору не установлено в судебном порядке, смогут продолжать свою деятельность», – объяснила представитель Украины.

Василий Небензя прокомментировал это выступление.

«Я хотел бы поблагодарить представительницу Украины за прямое и косвенное подтверждение нашего тезиса о том, что киевский режим борется именно с каноническим Православием на Украине. Мы также услышали яркий образец продвижения языка ненависти с трибуны ООН», – подвёл итог собрания Небензя.