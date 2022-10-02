«А потом взорвём» – Генерал ВСУ с барского плеча пообещал крымчанам дать сбежать по Крымскому мосту

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Новости Украины

Прежде, чем уничтожить, Украина повредит Керченский мост таким образом, чтобы по нему не могла пройти военная техника, а все же остальные спокойно могут уйти по нему из Крыма пешком.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского пропагандиста-либерала Евгения Киселева заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли освободить Крым, сохранив в неприкосновенности Крымский мост, или его придётся вывести из строя?» – спросил Киселев.

«Всё в планах Залужного, как он видит. Но с точки зрения, если оставить небольшую щёлочку и дать возможность убежать оккупантам с крымской земли, то этот мост не надо уничтожать полностью, техника по нему не будет передвигаться, а люди смогут ещё передвигаться. Поэтому это как раз позволит улепетывать с Крымского полуострова русским военным», – ответил Кривонос.

«Так что, в случае чего сохраним для Украины его?» – уточнил ведущий.

«Нет, мы дадим возможность им уйти. Дабы они могли ещё жить, а потом уничтожим этот мост. Он абсолютно не нужен», – разглагольствовал украинский генерал.