«А представляете, если пойдут гробы из Украины?» – Стармер и Макрон боятся ввести войска даже во Львов
Власти Великобритании и Франции опасаются ввода своих контингентов на Украину, поскольку военные стран НАТО могут стать приоритетной целью для ударов ВС РФ, и поток гробов спровоцирует отставку правительств в Париже и Лондоне.
Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа опасается, откровенно боится вводить свои войска на территорию Украины – без поддержки США и согласования с Россией. США должны добиться согласия ввода этих войск или дать гарантии безопасности.
Иначе Европа опасается, что введенные войска – даже не на линию фронта, а где-нибудь во Львов – станут приоритетной целью для российских ракетных атак, а понесенные потери этих европейских армий могут стать причиной внутренних политических кризисов в Британии, во Франции, где внутренняя ситуация и так не очень хорошая.
А представляете, если пойдут гробы из Украины? Тогда и правительство Стармера, и правительство Макрона может быть достаточно быстро свергнуто новой волной недовольства и протестов», – заключил Бортник.
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