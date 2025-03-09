«А представляете, если пойдут гробы из Украины?» – Стармер и Макрон боятся ввести войска даже во Львов

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Власти Великобритании и Франции опасаются ввода своих контингентов на Украину, поскольку военные стран НАТО могут стать приоритетной целью для ударов ВС РФ, и поток гробов спровоцирует отставку правительств в Париже и Лондоне.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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