«А привезут мигранты» – сенатор РФ рассказал, как заказал контрафактный алкоголь в Кремль

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В России процветает незаконная продажа алкоголя в интернете.

Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил сенатор РФ Андрей Клишас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я на совещании в администрации президента предлагал в Кремль привезти. Все берут смартфон, заходят в интернет — пожалуйста. Мы делаем вид, что этого нет. У нас же нет продажи алкоголя в интернете, это запрещено. Но вы попробуйте заказать. И не только алкоголь. А вы посмотрите, кто вам привезет этот алкоголь. Отдельная история, что там по статистике Минфина будет порядка 80% контрафакта. И в 100% случаев вам привезут мигранты», – сказал Клишас.

По его словам, МВД отказывается заниматься этой проблемой, ссылаясь на нехватку кадров. Клишас считает, что нормы законов РФ по миграции не исполняются, потому что за этим стоят большие деньги.