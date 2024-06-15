А репа не треснет? В G7 обьявили, что Россия должна Украине полтриллиона долларов

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Одна из резолюций состоявшегося в Италии саммита G7 была посвящена конфликту Украины и России.

«Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб на сегодняшний день превышает 486 млрд долларов», — говорится в документе саммита.

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На Западе у России арестовано около $300 млрд, что меньше требований за ущерб. Страны G7 подтвердили планы предоставить Киеву до конца года кредиты на $50 млрд, которые планируют погашать из доходов от российских замороженных активов. В G7 пообещали, что будут оказывать давление на доходы России от энергоносителей и сырьевых товаров.

«Россия не имеет права решать, будет ли она платить за войну и когда. Обязательства России по международному праву компенсировать Украине нанесенный ею ущерб очевидны, и мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия будет вынуждена выполнить эти обязательства», – продолжает декларация «Семерки».

Отмечается, что лидеры G7 одобряют проведение «мирного саммита» Зеленского, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня, и намерены продолжать работу по достижению максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей «Формулы мира» Зеленского.

«Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – говорится в итоговой декларации лидеров «Большой семерки».

Успели на полях саммита отреагировать на новое предложение РФ по Украине. Зампостпреда США при ООН обявил его “неприемлемым для международного сообщества”.

В целом итоги саммита «Семерки» в той части, которая касается Киева и Москвы поражают своей подчеркнутой бескомпромиссной агрессивностью. Словно бы намеренно дается сигнал о готовности взвинчивать ставки до упора.

Если в китайском, иранском или палестинском вопросах, в итоговом заявлении G-7 еще можно найти какие-то двусмысленности и расплывчатые формулировки, то по украинскому вопросу их нет. Что может свидетельствовать только об одном: политический истеблишмент стран западного блока окончательно определился с позицией, планами и приоритетами – и теперь будет оформлять их в конкретные решения на уровне соответствующих директив, протоколов и нормативных актов.

Впереди нас действительно ждет новый виток эскалации и лишь возможный приход Дональда Трампа в Белый дом теоретически способен прервать эту линию. И то не факт, что у него получится переломить своими субьективными намерениями обьективно наметившийся на Западе тренд.