А ругались на Крым: Министр рассказал об отдыхе на Дальнем Востоке
В условиях закрытых границ из-за пандемии Дальний Восток России обладает большим туристическим потенциалом, но из-за неразвитой инфраструктуры отдыхать там дорого и некомфортно.
Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопреки стереотипам, Дальний Восток и Арктика – достаточно «раскатанные» направления. В год 7,5 миллионов туристов посещают наши регионы, тем не менее, по качеству услуг во многих местах сохраняется принцип «отдых отдыхающих – дело рук самих отдыхающих».
Приморье в год посещает почти 5 млн человек. Владивосток – очень крутое место. Летом на юге приморского края в Хасанском районе вы видите автомобили с номерами со всего Дальнего Востока и даже из Сибири. И это немножко напрягает.
Я должен сказать, что соотношение качества и цены для жителя Москвы, достаточно искушенного путешественника, довольно дикое. В Хасанском районе есть деревня Андреевка, туда можно ехать снимать фильмы, какой бессмысленный и беспощадный, неорганизованный русский туризм. Всё заставлено машинами, средства размещения…. не буду уж тут аллегории приводить, но они небольшие и дорогие. Развлекаться особо ничем. Чтобы людей посадили в пикап и возили по сопкам без дорог – с риском для жизни показать маяк – стоит 5.000 руб на человека. Это 20000 руб. для семьи, где двое родителей и двое детей!
Господа бизнесмены, вы чувствуете, где деньгами пахнет? Там можно ставить любой сервис, любые карусели. Люди приезжают с деньгами, с желанием отдохнуть, с аппетитом. Но это концентрация на маленькой точке», – сказал министр.
По его словам, острыми проблемами является нехватка гостиниц, особенно качественных, и высокие цены за авиабилеты.
«Нам реально нужно удвоить номерной фонд. Сегодня на территории Дальнего Востока находится где-то 2.000 гостиниц, из них где-то 10% хоть какой-то звездой обладают. Среднее количество номеров на здание – 25, то есть это очень маленькие объекты. Нужно строить большое количество гостиниц, и мы этим занимаемся. У нас на территории опережающего развития Владивосток реализуется 2600 инвестиционных проектов, из них 10% – это проекты в области туризма. Три территории опережающего развития сфокусированы на туризме.
Нужно снижать цены, в том числе и цены доставки людей к местам. И есть дополнительные механизмы – это Дальневосточная компания, которая уже собрана на базе «Авроры», и в этом году начинают управлять региональными предприятиями, сшивать маршруты», – сказал министр.
Спасибо!
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