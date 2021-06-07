А ругались на Крым: Министр рассказал об отдыхе на Дальнем Востоке

В условиях закрытых границ из-за пандемии Дальний Восток России обладает большим туристическим потенциалом, но из-за неразвитой инфраструктуры отдыхать там дорого и некомфортно.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки стереотипам, Дальний Восток и Арктика – достаточно «раскатанные» направления. В год 7,5 миллионов туристов посещают наши регионы, тем не менее, по качеству услуг во многих местах сохраняется принцип «отдых отдыхающих – дело рук самих отдыхающих».

Приморье в год посещает почти 5 млн человек. Владивосток – очень крутое место. Летом на юге приморского края в Хасанском районе вы видите автомобили с номерами со всего Дальнего Востока и даже из Сибири. И это немножко напрягает.

Я должен сказать, что соотношение качества и цены для жителя Москвы, достаточно искушенного путешественника, довольно дикое. В Хасанском районе есть деревня Андреевка, туда можно ехать снимать фильмы, какой бессмысленный и беспощадный, неорганизованный русский туризм. Всё заставлено машинами, средства размещения…. не буду уж тут аллегории приводить, но они небольшие и дорогие. Развлекаться особо ничем. Чтобы людей посадили в пикап и возили по сопкам без дорог – с риском для жизни показать маяк – стоит 5.000 руб на человека. Это 20000 руб. для семьи, где двое родителей и двое детей!

Господа бизнесмены, вы чувствуете, где деньгами пахнет? Там можно ставить любой сервис, любые карусели. Люди приезжают с деньгами, с желанием отдохнуть, с аппетитом. Но это концентрация на маленькой точке», – сказал министр.