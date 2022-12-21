«А шо такого?» – московские дизайнеры «украинизировали» Севастополь и Керчь

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Московские проектировщики игнорируют политическую ситуацию – и в цветовых решениях предлагают для Крыма сочетание желтого и голубого.

Такие фасады должны быть у будущей больницы скорой медицинской помощи в Севастополе, и такую новогоднюю иллюминацию получил город-герой Керчь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цветовое оформление фасада будущей больницы раскритиковал архитектурно-художественный совет Севастополя. Специалисты заявили, что не согласны с жёлто-голубой раскраской и крестами, которые закрывают окна учреждения. Как пояснили московские проектировщики, кресты на фасаде – это демпферные балки для повышения сейсмостойкости зданий. Разработчики проекта не учили подверженность региона землетрясениям до 8 – 9 баллов, поэтому, по требованию Минстроя РФ было найдено решение укрепить здание демпферными связями в виде крестов.

Такое решение членам архитектурно-художественного совета не понравилось. Во-первых, они потребовали, чтобы фасады всех корпусов больницы были белоснежными, а во-вторых, вместо крестов конструкцию здания можно укрепить монолитными стенами.

«Здесь, видимо, есть инженерная или расчётная ошибка, поскольку в экспертизе проектировщик получил предложение проект дополнить и откорректировать, – подчеркнул замгубернатора и главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин. – Понятно, что члены архитектурного сообщества является профессионалами, и они понимают, как эту ситуацию можно изменить, и было предложено заменить внешние диагональные связи на монолитные, железобетонные, фасадные стены. Это, возможно, даст эффект, и мы избавимся от этого элемента на фасаде».

Больница скорой медицинской помощи на Фиолентовском шоссе возводится по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, как главное здание будущего медицинского кластера. В больнице пять корпусов от 3 до 8 этажей, где будут размещаться диагностический, лабораторный центры, пищеблок, операционная, стационар. По соседству уже идет строительство онкологического диспансера.

На противоположной стороне Крымского полуострова, в городе-герое Керчи в желто-голубой гамме выполнена новогодняя иллюминация. В том числе, главная городская ёлка города за 8,5 миллионов рублей украшена желтыми и синими шарами.

«Еще в прошлом году было определено, что главная городская ёлка требует замены, как аварийная, по причине полного износа. Решение о приобретении нового дерева было принято при формировании планов на 2022 год. Покупка вошла в один из контрактов по благоустройству, которое продолжается в городе в рамках федеральной программы развития комфортной городской среды и Соглашения о сотрудничестве между Москвой и Крымом», – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Никакого подтекста в новогодней иллюминации, по его мнению, нет, поскольку в гирляндах используются теплые и холодные оттенки белого цвета.