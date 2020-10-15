«А свет отключить не хотите?» – известный киевский врач призвал к покупке российской вакцины

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна закупать вакцину от Covid-19 хоть на Марсе, не говоря уже о России.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тодуров похвалил российскую вакцину и подчеркнул, что на Украине ее окольными путями закупили уже десятки людей.

«Я знаю, что в Украине есть люди, которые привозят из России российскую вакцину и вакцинируют ей. Разные люди – те, кто имеют к этому доступ и ездят туда, кто может заказать ее, чтобы привезли. Я знаю, что это не один и не два, это десятки людей. Пока отзывы о российской вакцине хорошие, по крайней мере, российских специалистов. Говорят о том, что есть стойкий иммунитет, но пока нет отдаленных результатов. Пока не будет третьего этапа исследований этой вакцины, наверное, ее не стоило бы рекомендовать для широкого применения.

Но уже сейчас понятно, что российская школа очень мощная. Мы знаем, что эпидемиологи в России еще со времен Советского Союза боролись с серьезными эпидемиями и в Средней Азии, и за пределами нашей страны, и в Африке, и во многих странах. И боролись очень успешно. Российская школа – одна из самых мощных в мире по борьбе с различными эпидемиями. Поэтому я думаю, что они сделают хорошую, качественную вакцину, которая будет работать», – заявил Тодуров.

Он также назвал предательством отказ от закупок российской вакцины со стороны украинской власти.

«Ничего патриотичного в том, что мы отказываемся от каких-то российских лекарств, нет. Этот свет, который сейчас светит на меня, и на вас тоже на 80% российский. Потому что все ТВЭЛы, которые мы покупаем, большая часть, 80% для атомных электростанций мы покупаем в России до сих пор. И мы хотим жить в светлом помещении и отапливать свои дома газом.

То, что этот газ проходит через Словакию, от этого он не становится не российским и не становится европейским. Мы его покупаем в России, как и большую часть бензина и солярки, которые мы заливаем в свои баки – это российские. Если кто-то умный очень, говорит о том, что мы не будем покупать какие-то лекарства в России, тогда будьте последовательны – отключите свет в своем доме, отключите газ и прекратите заливать в свой бак бензин, не пользуйтесь ничем российским. Тогда мы поймем, что вы настоящий патриот.

А эта политическая болтовня о том, что мы лучше умрем, но не уколем российскую вакцину – это как минимум глупость, я это как врач вам говорю. Как минимум глупость, а как максимум – предательство собственного народа… Я считаю, что нужно покупать где угодно. Если это спасет хотя бы одну жизнь украинскую, нужно купить где угодно, хоть на Марсе, и спасать жизни», – добавил Тодуров.