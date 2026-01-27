«А теперь проклинайте меня» – укро-генерал обрисовал мрачное будущее Украины в ЕС

Игорь Шкапа.  
27.01.2026 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1218
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украинцы зря рисуют в своей голове картины светлого будущего, которое якобы наступит после вступления в ЕС.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы зря рисуют в своей голове картины светлого будущего, которое якобы наступит после вступления...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Генерал сказал, что произнесет слова, за которые его «многие проклянут или будут хейтить.

«Для меня вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов. ЕС – это не всегда то, что мы нарисовали в своей голове. Например, возьмем Польшу. Зайдите в любой ресторан в том же Гданьске и попробуйте заказать свежевыловленную рыбу. Не будет, потому что у Польши, стоящей на берегу Балтийского моря, ограничения на вылов рыбы. То же самое услышите в Таллине», – сказал Кривонос.

Он заметил, что в свое время Болгария и Румыния были лидерами оп выращиванию овощей и фруктов.

«И что случилось, когда они вступили в ЕС, что они выращивают? А куда делался мощный вертолетный завод, который был построен еще во времена Чашеску и который производил прекрасные вертолеты? Где они? Как только они вступили в ЕС, это конкуренция для Airbus, все было разобрано и уничтожено», – подчеркнул генерал.

Он сомневается, что европейские фермеры хотят видеть украинскую продукцию на своих рынках и назвал разговоры об украинском зерне «манипуляциями», отметив, что большинство зернотрейдеров, вывозящих эту продукцию за рубеж, не являются украинскими по юридическому адресу.

«Доходит до маразма. Мы выращиваем зерно, его везут в Турцию, мелят на муку, муку везут в Италию, производят макароны, которые везут потом в Украину», – возмущается Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить