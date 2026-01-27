Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы зря рисуют в своей голове картины светлого будущего, которое якобы наступит после вступления в ЕС.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал сказал, что произнесет слова, за которые его «многие проклянут или будут хейтить.

«Для меня вступление Украины в ЕС вызывает много вопросов. ЕС – это не всегда то, что мы нарисовали в своей голове. Например, возьмем Польшу. Зайдите в любой ресторан в том же Гданьске и попробуйте заказать свежевыловленную рыбу. Не будет, потому что у Польши, стоящей на берегу Балтийского моря, ограничения на вылов рыбы. То же самое услышите в Таллине», – сказал Кривонос.

Он заметил, что в свое время Болгария и Румыния были лидерами оп выращиванию овощей и фруктов.

«И что случилось, когда они вступили в ЕС, что они выращивают? А куда делался мощный вертолетный завод, который был построен еще во времена Чашеску и который производил прекрасные вертолеты? Где они? Как только они вступили в ЕС, это конкуренция для Airbus, все было разобрано и уничтожено», – подчеркнул генерал.

Он сомневается, что европейские фермеры хотят видеть украинскую продукцию на своих рынках и назвал разговоры об украинском зерне «манипуляциями», отметив, что большинство зернотрейдеров, вывозящих эту продукцию за рубеж, не являются украинскими по юридическому адресу.