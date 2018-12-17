А теперь, украинцы, не жалуйтесь: Еще одна «перемога» обернулась грандиозной «зрадой»

17.12.2018, Киев, Игорь Петров

Так называемый «европейский газ», который поступает на Украину из ЕС после того, как Киев, якобы, прекратил закупки в России, – на самом деле является российским топливом. На новой схеме еще больше навариваются посредники и чиновники, которые перепродают газ на Украину.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявил депутат Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прибыль НАК «Нефтегаз Украины» в 2017 году составила 39 млрд грн. Это почти 1,5 млрд долларов. Для сравнения – за тот же период российский «Газпром» показал прибыль 1,6 млрд долларов. Это практически одинаковые цифры.

«Укргаздобыча» показала прибыль почти в 30 млрд грн, это почти 1,1 млрд долл. Вместе у них 2,6 млрд долларов прибыли. Если посчитать еще «Укртарнсгаз», газотранспортную систему, это еще 3 млрд долларов прибыли.

Но есть и более поражающие цифры. Когда мы начали разбираться, как формируется цена на «европейский» газ, то оказалось, что за 2017 год поставки газа в Украину осуществляет уже 80 компаний-посредников, которые поставили почти 14 млрд куб.м. газа.

Они увеличили объемы поставок на 27% и сегодня поставляют нам газ по цене от 300 до 500 долларов за тысячу кубометров.

Когда мы начали анализировать стоимость газа, и откуда он берется, то выяснилось, что фактически весь газ заходит в Украину из газораспределительной станции Вельке Капушаны, он покупается у европейских посредников, но производится в России.

Фактически сегодня у нас российский газ, за который дополнительно мы платим транзитные деньги. По нашим расчетам, европейские посредники зарабатывают на нем от 2,1 до 3,2 млрд долларов в год.

Если сложить все эти цифры, то это почти 6,17 млрд долларов, а с прибылью ГТС – это еще 80 млрд грн, или почти 3 млрд долл. Таким образом, сегодня 250 млрд грн – прибыль трех государственных компаний, которые вместе с т.н. посредниками выкачивают деньги из украинской промышленности. Фактически это четверть бюджета страны.

У нас вопрос: почему не допускают Счетную палату для проверки этих фактов? Каким образом эти компании начислили себе сумасшедшие миллиардные премии?

Теперь мы понимаем, зачем им (руководству «Нафтогаза», – ред.) дают эти премии – чтобы они скрывали эти факты. Кто эти 80 посредников, откуда они появились? Почему молчит правительство, не обращает на это внимания? Почему этот вопрос не ставится на голосование?» – сказал депутат.

Спикер Андрей Парубий предложил на заданные вопросы не отвечать и тут же предоставил слово другому оратору.