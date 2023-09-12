«А теперь – в наступление»: эксперты подтвердили слова Путина о колоссальных потерях ВСУ

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ВСУ потеряли в ходе своего «контрнаступа» более 71 тыс. человек.

Такую цифру озвучил сегодня на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить провал-не провал – нет результатов. Потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава ВСУ 71,5 тысяч человек. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в этом контрнаступлении, как будто это вообще не их люди! Мне просто командиры рассказывают с поля боя», – сказал Путин.

По его данным, ВСУ в ходе «контрнатупа» потеряли 543 танка.

Слова президента подтверждают военные эксперты.

«На всей линии фронта наблюдаются признаки того, что украинское наступление выдыхается, теряет организованность и распадается на россыпь локальных ожесточенных боёв, не имеющих общего замысла. И, хотя командование ВСУ продолжает бросать свои войска в ежедневные атаки, в действиях украинских командиров всё больше шаблонности и бессмысленной отчаянности», – пишет в своем тг-канале Владислав Шурыгин.

По его информации, ввод в бой две недели назад последних стратегических резервов, а так же концентрация на основных направлениях (Работино, Урожайное, Клещеевка) сохранивших боеспособность бригад 9 и 10 корпусов – не позволили прорвать фронт на токмакском направлении. Без взятия этих высот над Работино и Клещеевкой украинскому командованию придется отводить отсюда войска на 1.5 – 3 км.

По данным экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, потери ВСУ в технике в ходе летнего наступления составили более 35% от переданной Западом помощи (начиная с конца осени 2022 г. и до середины лета 2023 г). Постоянный дефицит ощущается в грузовиках, танках, артиллерии и боеприпасах. Начинает ощутимо чувствоваться и кадровый голод.

Также эксперты ждут российского наступления.

«Действительно, если нам по-настоящему наступать (не так, как пока на Купянском направлении), то в ближайшие две-три недели. После – с каждой семидневкой климатические условия начнут осложняться и, главное, противник получит дополнительное время для доукомплектации сильно поредевшей армии и подтягивания новой/старой западной техники. Недаром на Западе заговорили о возможности переговоров. Нужна пауза, чтобы поднакачать киевский нацистский режим», – пишет генерал СВР Леонид Решетников.

Военкор Александр Сладков предполагает, что наступление российских войск начнется сразу же после того, как окончательно захлебнется украинский «контрнаступ».

«Зачем нам прерывать полет противника в бездну? Конечно, нам тяжело, но потери врага нам выгодны. «Естественной заморозки» конфликта они не получат. Мы сразу пойдем вперед. Сразу. Да, противник готовится, создает линии обороны, подобные нашим, копают рвы. Но. Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города. Думаю, скоро», – пишет Сладков.

Русского наступления ждут и в США. Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли доложил, что оно может начаться в ближайшие недели, до периода осенней распутицы. И в этой связи американцы собираются срочно поставить Украине дальнобойные ракеты АТАСМS, чтобы максимально нарушить логистику русских, уничтожить их склады и командные пункты.

Пентагон на этой неделе начинает переброску этих ракет на Украину, чтобы максимально сохранить секретность поставки и не позволить русским попытаться уничтожить их в пути или на складах. И что уже к 20 сентября первая партия АТАСМS будет на месте.

Серьезный урон российским войскам наносят и кассетные боеприпасы. Об этом пишет журналист из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисенко.

«Поставки из США кассетных боеприпасов ВСУ, как я полагаю, ощутимо увеличили наши потери, это я слышал собственными ушами от офицеров с переднего края. В этом нет никакой военной тайны. Достаточно запросить данные по характеру ранений военнослужащих нашей армии из госпиталей. А вот почему мы не применяем в ответ этот тип вооружения?», – вопрошает Борисенко.

В связи с ожидаемым наступлением эксперты задаются вопросом: будет ли очередная волна мобилизации. Владимир Путин сегодня ответил на этот вопрос, сообщив, что за последние 6–7 месяцев добровольно подписали контракт 270 тыс. человек. Процесс продолжается, ежедневно 1000–1500 человек приходят подписывать контракт, добавил он.

«Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут, сознательно и добровольно, защищая интересы Родины», — сказал Путин.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов считает, что в России недостаточно мобилизуют в армию силовиков.

«У нас 600 полицейских на 100 тысяч населения, а в Европе, например, – 200-300. И ничего, справляются. Так что у нас перебор полиции, господа. Подготовленные крепкие ребята из силовых структур, небольшая часть которых уже успешно выполняет задачи на украине, очень нужны фронту. Оппозиция в РФ уничтожена, не надо бояться, кремлёвцы. Страх должен быть другой – проиграть войну с НАТО на Украине», – пишет Скурлатов.