А теперь – за дело: ВС РФ приступают к реальному решению задач СВО – полковник Алехин

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Россия завершает подготовку к реальному выполнению задач спецоперации, накапливая и обучая резервы, создавая новые соединения.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление министра обороны Шойгу о создании девяти полков, чуть раньше было сказано о создании новых дивизий танковых, десантных. Есть такая информация, она пока еще официально не озвучена, что формируются две штурмовые десантные бригады, артиллерийский корпус.

Это говорит о том, что после частичной мобилизации, когда сейчас усиленно проходит подготовка резерва, накоплено, на мой взгляд, достаточно сил и средств на тех или иных направлениях линии фронта, и действия наступательного характера, в первую очередь, на Харьковском направлении, говорит о том, что мы приступим к реальному выполнению стоящих задач Специальной военной операции.

Эти задачи решаются не в обороне, они решаются только в наступлении», – заявил Алехин.