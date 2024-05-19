«А теперь заткните уши, украинцы» – Ходорковский вынес приговор Киеву от имени Запада

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский считает, что Украина уже проиграла «войну».

Об этом он заявил на конференции «Россия и Запад: что поставлено на карту» в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинских друзей прошу закрыть уши. Но я себе это позволю. Вы уж меня извините. Господа, вы практически проиграли войну на Украине. Мы ее проиграли», – начал олигарх.

Он пояснил свою позицию на цифрах. По данным Ходорковского, ВВП Украины «до войны» составлял 160 млрд долларов, России – 2.2 трлн дол, ЕС 17 трлн дол. Россия тратит на СВО 120 млрд долларов в год – 5,4% ВВП. Европейская помощь Украине за 2 года войны составляет около 88 млрд долларов или 0,25% ВВП. При этом вооружение обходится для России гораздо дешевле: российский снаряд 155 мм стоит 500 долларов, а европейский – от 5000 до 8000 долларов. Поэтому соотношение расходов на войну составляет 4 к 1.

Кроме того, посетовал олигарх, если в начале войны соотношение численности населения Украины и России составляло 3,5/1, то в настоящее время – 7/1.

«При таком соотношении поставок и сил – Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего – Одессу. Соотношение сил станет 10-12/1 к концу 2025 года. И к началу-середине 26 года Украина продолжит только партизанскую войну. Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это всё – лучший сценарий, если ВСУ будут по-прежнему героически сопротивляться, несмотря на безнадёжность ситуации. Иначе всё произойдёт быстрее», – сказал Ходорковский.

Он также напомнил, во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что запретных зон для сотрудничества с Россией у Китая нет.

«А почему бы не предать Украину? Ну а чё? Может, Путин ее захватит и успокоится? Может, даже можно будет выторговать у него несколько областей и, может быть, даже Киев? Только тогда надо честно сказать украинцам, мы вас предали, заканчивайте бессмысленное сопротивление», – призвал Ходорковский европейцев.

«Ходорковский – футуролог. Но даже у него нет позитивного сценария для Украины», – отреагировал на высказывание олигарха в своем тг-канале блогер и журналист Вадим Манукян.

«Говорить такое открыто западные политики пока не готовы. Отрядили статусную голову из иноагентного бомонда. Но тенденция для Киева, конечно, паршивая», – считает публицист Сергей Мардан.

«Ходорковский в этом случае просто передаёт те разговоры, которые западные политики говорят непублично. Они считают это катастрофой и придумывают, как избежать этой катастрофы. Есть 3 варианта: ввести войска на Украину; пойти на перемирие; помочь Украине организовать массированную террористическую войну во всех регионах России. Третий, вариант самый вероятный», – написал политолог Сергей Марков.

В четверг Генпрокуратура РФ подала в суд на Ходорковского, бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева и Сибирскую лизинговую компанию. В базе данных судов общей юрисдикции Москвы сказано, что по делу назначена беседа на 27 мая. Какие именно требования предъявлены в иске, не уточняется.