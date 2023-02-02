«А то повторите судьбу Украины» – в Москве советуют французам «брать Бастилию»

Владимир Гладков.  
02.02.2023 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Чтобы не повторить судьбу Украины, народы стран Европы должны сбросить компрадорские правительства своих государств.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы не повторить судьбу Украины, народы стран Европы должны сбросить компрадорские правительства своих государств....

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«Мы сейчас видим горящую Украину. Судя по всему, следующий этап – это будет попытка поджечь Европу. Там – просто финансовым и экономическим кризисом всё не окончится. Эти, которые ходят по Британии и Франции, машут флагами и кричат, вообще не знают, чего хотят.

Ребята, то, что вы вывели миллион на улицы городов, и даже если выведите ещё два, это ничего не изменит. Пришло время сносить Бастилию. Верхушка – не французская. Ваши верхушки – что во Франции, что в Британии, что по всей Европе – им плевать на народные массы», – отметил историк.

Он подчеркнул, что если европейцы не разберутся с руководством собственных стран, то могут повторить судьбу Украины.

«Видите, что происходит на Украине? Как украинская власть относится к своим гражданам, которых с голым задом отправляют в мясорубку? То же самое ждёт и Европу», – резюмировал Ваджра.

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