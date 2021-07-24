24.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Грузия, Молдова, Политика, Скандал, Украина
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«А ты кто у них?». Визит в Грузию для Зеленского оборачивается грандиозным скандалом

Новости УкраиныКонференция «Три государства — один выбор: Грузия, Молдова и Украина в пути», прошедшая недавно...

Конференция «Три государства — один выбор: Грузия, Молдова и Украина в пути», прошедшая недавно в Батуми, завершилась скандалом.

Об этом со ссылкой на очевидцев в своем «фейсбуке» написала киевская правозащитница Елена Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече , высказанное Зеленским. Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины. Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть «личных врагов Порошенко» сыграла тут свою роль.
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы», – написала Бережная.

Она уверяет, что скандальный характер носила и встреча президента Украины Владимира Зеленского со своей молдавской коллегой Майей Санду.

«Видимо грузины что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в «пенал». Это внутренняя комната без окон. Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь спросила, глядя на Зеленского, «Где Чаус?» (молдавская прокуратура обвиняет в похищении этого судьи, скрывавшегося в Кишиневе, украинские спецслужбы и дипломатов – ред.)», – написала Бережная.



Она утверждает, что Санду вела себя в Батуми довольно эмоционально, что для молдавского президента вообще-то нехарактерно.

«Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола – «А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?». Кулеба промолчал. Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает. Про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и «деле Чауса». «Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон», – пишет Бережная.

Она делает вывод о растущей международной изоляции Украины.

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