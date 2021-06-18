А ты по каким делам Фукса знаешь? На Украине ввели санкции еще против двух олигархов

18.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Знаете ли вы о том, что Украина создала самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе? Нет? Ну, теперь будете знать. Зеленскому, как говорится, виднее. Как и его секретарю Совбеза Данилову, который уже спит и видит «освобождение» этой армией Горловки и Донецка – и лишь врожденный гуманизм мешает воплотить эти яркие сновидения в реальность.

А на сегодняшнем заседании СНБО успех решили развить – и подмахнули целую стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Подробности, как обычно, не сообщаются, но из намеков Данилова во время брифинга после заседания ясно, что речь идет об окончательном обнулении доставшихся Украине остатков советской оборонки – под видом перехода на стандарты НАТО, естественно. Поскольку, как технологические линии советских заводов, как и номенклатура их продукции, никак в эти самые стандарты не вписывается.

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А значит – Украина будет и дальше закупать по дешевке или в кредит списанное англо-американское старье или – уже подороже – турецкие байрактары. Потому что на F16 денег уже не хватит. Приблизительная стоимость каждого такого самолета — 70 миллионов долларов (в ценах на 2006 год). Сейчас – уже 86 миллионов. Чтобы купить эскадрилью, нужно остатки населения отправить на заработки в Польшу.

Но не оборонкой единой. Вспомнили у Зеленского и про дела давно минувших дней. Наверняка многие слышали о поразившем Украину в 2016 году во времена Порошенко компьютерном вирусе NotPetya. Тогда от вируса-вымогателя, требовавшего биткойны за разблокировку компьютеров, пострадали аэропорт «Борисполь», «Укрпочта», «Укртелеком», ряд министерств и банков.

В СНБО нашли в этом инциденте российский след и недолго думая, жахнули по вражинам санкциями. Под разбор попали четыре юридических и шесть физических лиц, как обьявлено Даниловым «аффилированных со спецслужбами Российской Федерации». То бишь, по версии украинских спецслужб, эти лица разрабатывали вирус, а также администрировали и организовывали кибератаки на Украине.

Наконец, у Зеленского решили продолжить наступление на неугодных олигархов и на том же заседании СНБО сделали подарок сразу двум – опальному венскому Фирташу, седьмой год отбивающемуся всеми частями тела от экстрадиции в США, и харьковско-московскому Павлу Фуксу, известному широкой украинской аудитории в качестве официального представителя Кернеса, пока тот лечился в клинике Шарите.

Обоим олигархам официально предъявлено за сотрудничество с ВПК России. Если говорить конкретнее, Фирташ якобы поставлял в РФ некое стратегическое сырье, поставки которого были отслежены украинскими джеймсбондами. Нетрудно догадаться, что речь, скорее всего, идет о титановом бизнесе украинского олигарха в российском Крыму.

Что до Фукса, то санкции против него связаны с неким «делом Голден Деррик» – о получении незаконных лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине. Причем, что характерно, конкретным фигурантом по этому делу проходит некий «человек живущий в панельном доме в Александрии», который, по словам Данилова, «за один день получил 19 лицензий на добычу сырья».

В правовом государстве, которым мнит себя Украина, прежде, чем вводить санкции, следовало бы в судебном порядке доказать, что упомянутый подозрительный гражданин – это, извините за каламбур, фунт Фукса. Но зеленское правосудие сбором доказательств себя не утруждает.

Остается только гадать, кому из украинских олигархов и что именно припомнят в следующую пятницу. Ведь show, как говорится, должно go on. Не так ли?