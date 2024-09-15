«А уклонистов пускай ЕС ловит» – в Киеве хотят бросить на войну западный погранотряд

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина


Украина должна перебросить великолепно оснащённый западный погранотряд на границу с Россией, а отлов «уклонистов» предоставить пограничникам стран ЕС.

Такими фантазиями в эфире интернет-канала «Politeka» поделился украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна перебросить великолепно оснащённый западный погранотряд на границу с Россией, а отлов «уклонистов»...

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«Западный погранотряд, который сегодня оснащён дронами, техникой, личным составом для отлова так называемых уклонистов, которые тонут непонятно ради чего в Тисе, нужно перебросить на белорусскую границу, охранять границу с Россией. Что они там делают?» – сказал Гайдай.

«А охранять нашу западную границу должны наши европейские друзья. Вот бы их помощь была. Они бы не отказались. Все равно там находятся румынские, словацкие, венгерские, польские, чешские пограничники. Поэтому пусть они это и делают. Ну и последнее. Надо вернуться к демократии», – добавил политтехнолог.

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