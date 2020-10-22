А вдруг они запишутся сербами?! Черногорские «патриоты» препятствуют переписи населения

22.10.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Команда назначенного премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича ответила отказом на инициативу Центра демократических преобразований не проводить в 2021 году перепись населения.

Об этом сообщает Dan, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В администрации Кривокапича заявили о том, что запланированная на будущий год перепись с вопросами о национальной, религиозной принадлежности, а также о языке – «не является экзистенциальным вопросом».

«Перепись – это относительно простая статистическая процедура, которой, больше никогда не будут манипулировать в политических целях, – заявили в администрации Кривокапича. – В ходе предстоящей переписи граждане наконец-то смогут свободно самоидентифицировать себя, в чем никто, осознающий важность демократических принципов, не должен им отказывать.

В свою очередь, в Центре демократических преобразований пытались давить на то, что процедура переписи, точнее ее пунктов, касающихся национальности и вероисповедания, не являются демократичными.

«Если бы Кривокапич действовал в соответствии с предложением Центра демократических преобразований, Черногория была бы редким исключением в Европе, и это лишило бы статистическую науку ценных данных, – заявила группа экспертов команды назначенного премьер-министра. – Хуже того, этот напрямую поставило бы под угрозу права нацменьшинств и религиозных меньшинств, что привело бы к потенциальной дестабилизации и недовольству».

Следует отметить, что дискуссия по поводу предстоящей переписи в черногорском обществе набирает обороты, поскольку после недавней победы на парламентских выборах в Черногории оппозиции, у националистической клики, объединившейся вокруг президента Мило Джукановича, появился страх того, что к черногорцам начало возвращаться сербское самосознание.

Прошлые переписи показывали, что количество сербов-черногорцев в Черногории серьезно колебалось в зависимости от политической конъюнктуры.