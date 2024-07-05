А вдруг перемирие? Чем оно грозит Украине

Если судить по сигналам в медиа из самых разных источников – от Блумберга и Орбана до Царева и Арестовича, в настоящий момент новой сверхидеей на короткую дистанцию, овладевшей умами коллективной Банковой и самого Зеленского стало достижение некоего перемирия (или же даже мира) уже чуть ли не к концу этого года.

Оставляя за скобками рассуждения на тему «получится ли» и соображения того рода, что нечто подобное мы уже за последние три года слышали не раз, вычленим в сухом остатке главное: окно возможностей для такого сценария снова открыто, и заинтересованные группы товарищей над этим действительно работают.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Это то, что можно сказать наверняка. Все остальное – увлекательная конспирология. Кто-то видит этот процесс, как «морковку по-корейски» и лихорадочно ищет на карте, где же пролегает украинская «38 параллель», а кто-то уже вызвал к жизни дух «венских арбитражей» конца тридцатых минувшего века – ополовинивших Румынию на радость СССР, венгров и болгар.

Третьи же, как по мне, наиболее близкие к реальности, предрекают смену нынешней малорезультативной вялотекущей мясорубки на ограниченном ТВД, столь же вялотекущей «словесной войной», когда нагнетание в медиа будут периодически срываться в редкие, но меткие взаимные ракетные или БПЛА-атаки.

Все это, безусловно, кому-то интересно, но есть вещи, куда более интересные и стратегически важные, чем то, на какой линии вдруг установят стационарные блокпосты и кому отойдет контроль над селом Опытное на Донбассе.

Речь идет о внутреннем контуре Украины. Рассуждая о перспективах перемирия, многие забывают, что оно, если срастется, принесет внутриукраинской общественно-политической жизни. А сдвиги в этой сфере, в таком случае, предстоят воистину тектонические, и они определят дизайн того, что будет собой представлять Украина, минимум на одно десятилетие вперед.

Что принесет «сбыча мечт» Зеленского о перемирии в этом году? Правильно – неминуемые перевыборы и президента, и парламента в следующем, 2025 году. По результатам которых Зеленский со своими «слугами» гарантированно сойдет с политсцены, ну или останется в виде какого-то метастаза в лице скроенного на марше предвыборного блока с небольшим присутствием в Раде – пройдя тот же путь, что и Порошенко до него.

Косвенно подтверждает реалистиченость именно такого сценария и просочившаяся наружу из властных кулуаров якобы «реальная» социология. Поскольку старая вывеска клиентуру уже не привлекает, нынешняя команда с Банковой постарается, сбросив токсичный и одиозный балласт, переизбраться под другой личиной. Например – «партии Зеленского».

Эти построения подпираются данными закрытых соцопросов, согласно которым, если партийные «Слуги» дотрахались до непроходных рейтинговых мышей с 4% поддержки, то фамилия пана президента все еще является привлекательным болотным огоньком то ли до 15 то ли аж до 20 % посполитых – в зависимости от того, как подать и чем сервировать.

Недаром из кулуаров Банковой пошли странные, но красноречивые анонимные сливы насчет того, что, дескать, Зе мечтает о том, чтобы «закончить войну победой и уйти».

«Если большинство сочтет, что мы проиграли, и Зеленский в этом виноват – он не пойдет на выборы. А если большинство решит, что «еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили» — тогда да, пойдет», – цитирует агентство РБК-Украина анонимного конфидента из «Слуги народа».

«Тему выборов в своем кругу поднимают те депутаты в «Слуге народа», кого не устраивает нынешняя неопределенность и кто хотел бы более четко планировать свое политическое будущее. Отдельные функционеры на Банковой тоже, как минимум, продумывают возможные сценарии будущих выборов – но без конкретики и, тем более, указания сверху», – говорится в этой же публикации.

Помешать этому сценарию может только что-то совсем уж непристойное и чудовищное. «Черный лебедь» даже не знаю, какого масштаба.

Но это же означает и то, что при таком сценарии из президентского кресла Зеленского погонят под общий свист и улюлюканье всех тех, кто провел последние три года под политическим плинтусом, поджав хвост и дрожа от страха в ожидании прихода СБУ. Так они отомстят ему за пережитые унижения.

Теперь вопрос: кто вместо Зеленского?

Читаю тут про опрос КМИС – а там – что два извечных конька-горбунка соросят и «ватников» – коррупция и языковой вопрос соответственно, – беспокоят 16 и 14 процентов украинцев. То есть, в совокупности, меньше трети голосов вместе взятых.

Основная же масса украинцев ждет от своих политиков рецепта, как выжить с новыми тарифами, с безработицей, с ценами, с раздолбанной энергетикой и ежедневными блэкаутами.

То есть, на передний край выходит – ну кто бы мог подумать – УНЫЛАЯ СОЦИАЛКА.

А власти еще и подстегивают эти настроения заявлениями о желании «пересмотреть философию начисления соцвыплат». Мол, их чересчур много, как и претендентов на них. Надо бы подсократить, а то неприлично выходит – бюджет на социалку – на втором месте после военного. Это ж такие деньжищи, которые мимо карманов чиновников плывут.

«Это огромные средства, которые нужно оптимизировать, в рамках роста количества людей, находящихся на грани бедности, и других уязвимых групп. Мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы, мы должны оптимизировать его и сделать максимально адресным», – предупреждает министр соцполитики Оксана Жолнович.

Типа, кто не спрятался, мы не виноваты.

Так что, да. Повторюсь – в цене у избирателей снова унылая социалка, а не геополитика, мова и вера. Согласно косвенным данным, чуть ли не у каждого второго украинца нынче символ веры вроде этого:

«Все скучают по Яныку, Но вслух не говорят».

Конечно, некоторые вещи и правда, лучше не говорить. Но более-менее релевантную картину настроений эти данные дать могут.

Только нужно иметь в виду – это уже уточнение для читателей из России – что «скучающие по Яныку» – скучают не по конкретному физлицу Виктору Федоровичу, и совсем не ждут его триумфального возвращения назад в Киев. Более того, «скучаюший по Яныку» украинец одновременно может конкретного «Ягыка» даже ненавидеть».

А скучают эти люди по «нормализации». И ждут отказа от военной истерии, крайностей и ограничений военного времени. Такой вот массовый запрос.

Говоря иначе, созрело объективное окно возможностей для того, что я бы назвал «украинским Иванишвили». Вопрос лишь в том, кто рискнет взвалить на себя такую роль.

И тут не важны ФИО, потому что, опять-таки, речь идет о политической функции.

И стать ретранслятором подобных настроений может кто угодно – включая и тех, кто стоял на майдане. Главное – вовремя поймать волну и оседлать ее.

Самое смешное будет, если этим «украинским Иванишвили» окажется наш хорошй знакомец Петр Алексеевич Порошенко. А что? Он достаточно ресурсен, и вместе с тем, достаточно системен. Вхож в самые разные двери и коридоры. У него связи в политикуме и бизнесе и понимание того, как работает госаппарат. Наконец, он не из авантюрных экспериментаторов и довольно предсказуем. Эдакий консервативный вариант.

Но не только Порошенко. В порядке весьма реалистичного бреда можно назвать еще одну неожиданную фигуру, которой в этот раз выпадает исторический шанс.

Бойко. Тот самый сопредседатель почившей в бозе ОПЗЖ, а ныне лидер «Платформы за мир и развитие».

Он кстати, нет-нет, да мелькает на экранах даже телемарафона. И повестка у него вполне подходящая моменту. То есть, он способен консолидировать вокруг себя как любителей УПЦ и противников крайностей майдана, так и жаждущих увидеть у руля вместо грантовых балаболов и осточертевших «реформаторов», крепкого хозяйственника и человека, понимающего, как устроена изнутри, например ТЭЦ. Ну и просто уставших от войны обывателей – до кучи.

Он, если что, по базовому функционалу и предыдущему бэкграунду – ЭНЕРГЕТИК.

В нынешних условиях и при текущих обстоятельствах – самое то, что Украине доктор прописал. Как там он говорил в одном из недавних видеообращений:

«А если они не справятся – пускай обращаются за помощью к тем, кто знает, как и у кого есть опыт».

Да и политически он давно прошел все мыслимые тесты на лояльность новому курсу. К тому же, намертво привязан к США через Фирташа, от которого никак не отцепится ФБР, и Левочкина – давнего клиента американской амбасады.

Сегодня его никто не назовет «пророссийским», даже памятуя его поездки в Москву с Медведчуком. Как говорится – ну с кем не бывает. Регулярно звучащие обвинения в его адрес из лагеря наиболее упоротых носят чисто ритуальный характер, и по факту это просто проявление внутривидовой борьбы за место под солнцем. А внутривидовая борьба, как мы знаем, самая отчаянная.

Конечно это лишь наброски, предпосылки и окно возможностей. Фундамент слишком зыбок, подвижен и ненадежен. Чтобы карты сошлись, нужно соединение объективных и субъективных условий.

Материализуются ли нынешние миротворческие надежды, или же так и останутся плодом разгоряченного воображения политиков, журналистов, блогеров и экспертов – покажет только время. Однако описанные выше закономерности и противоречия развития травмированного военными стрессами украинского общества никуда не денутся в любом случае.

И с ними придется работать – кто бы ни пришел к власти после Зеленского.