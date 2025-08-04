«А вдруг сдадут?» – украинцев призывают эвакуироваться из Херсона

Удар авиабомбой по мосту в Херсоне на минувших выходных должен стать сигналом для гражданского населения о необходимости эвакуации – похоже, Россия готовит штурм города.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со вчерашнего дня приходит информация об усиленных обстрелах Херсона, о продвижении в сторону Херсона дополнительных сил российских войск, и появилась информация об эвакуации объявленной администрацией Херсона с некоторых районов, близких к ключевому мосту, что может говорить о том, что россияне могут попробовать взять Херсон опять. Я, конечно, не хотел бы нагнетать ситуацию, но она именно такая. Ходят слухи, что, а вдруг это договорняк, а вдруг сдадут, а вдруг это попытка офиса опять же выйти на какой-то диалог с Москвой. Зеленский спит и видит личную встречу с Путиным, и это знают многие. Короче, ситуация в Херсоне крайне плохая», – заявил Мосийчук.

С призывом эвакуироваться как минимум из микрорайона Остров, который с Херсоном связывает мост, попавший под удар российской авиабомбы, выступили и в местной администрации.