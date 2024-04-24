«А вдруг возьмут в плен» – Беляк объяснил, почему Стрелкова не отправляют на фронт

Максим Столяров.  
24.04.2024 17:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Игорь Гиркин оказался осуждённым за оскорбление руководства России якобы потому, что надоел коллегам по ФСБ.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил соратник Лимонова и Жириновского Сергей Беляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Игорь Гиркин оказался осуждённым за оскорбление руководства России якобы потому, что надоел коллегам по...

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«Конечно, Игорь Стрелков не нарывался на арест. Никто его прятать от покушений не собирался. Он просто всем надоел – в первую очередь, из ФСБ. Он допустил ряд грубых ошибок в политической борьбе, порой смехотворных.

Конечно же, никто его не прятал ни от какого покушения. Покушаться и в тюрьме можно, даже проще. Он просто всем надоел, такое случается», – сказал Беляк.

«Насчёт фронта – насколько мне известно, Стрелков осужден в Нидерландах, и приговорён там к пожизненному сроку. Если это так, то отправлять такого человека на фронт – это значит его погубить. А если его возьмут в плен? Мало людей понимают, что такое пожизненное заключение», – добавил писатель.

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