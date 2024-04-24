«А вдруг возьмут в плен» – Беляк объяснил, почему Стрелкова не отправляют на фронт
Игорь Гиркин оказался осуждённым за оскорбление руководства России якобы потому, что надоел коллегам по ФСБ.
Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил соратник Лимонова и Жириновского Сергей Беляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, Игорь Стрелков не нарывался на арест. Никто его прятать от покушений не собирался. Он просто всем надоел – в первую очередь, из ФСБ. Он допустил ряд грубых ошибок в политической борьбе, порой смехотворных.
Конечно же, никто его не прятал ни от какого покушения. Покушаться и в тюрьме можно, даже проще. Он просто всем надоел, такое случается», – сказал Беляк.
«Насчёт фронта – насколько мне известно, Стрелков осужден в Нидерландах, и приговорён там к пожизненному сроку. Если это так, то отправлять такого человека на фронт – это значит его погубить. А если его возьмут в плен? Мало людей понимают, что такое пожизненное заключение», – добавил писатель.
Спасибо!
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