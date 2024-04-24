«А вдруг возьмут в плен» – Беляк объяснил, почему Стрелкова не отправляют на фронт

Игорь Гиркин оказался осуждённым за оскорбление руководства России якобы потому, что надоел коллегам по ФСБ.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил соратник Лимонова и Жириновского Сергей Беляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Конечно, Игорь Стрелков не нарывался на арест. Никто его прятать от покушений не собирался. Он просто всем надоел – в первую очередь, из ФСБ. Он допустил ряд грубых ошибок в политической борьбе, порой смехотворных.

Конечно же, никто его не прятал ни от какого покушения. Покушаться и в тюрьме можно, даже проще. Он просто всем надоел, такое случается», – сказал Беляк.