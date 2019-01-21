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21.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Церковь
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«А вешать их будем потом»: Украинцы снова выболтали свои планы

С захватами храмов и монастырей Московского Патриархата лучше повременить, чтобы не спровоцировать Россию на введение «зелёных человечков» для защиты УПЦ МП. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остаётся проблема так называемой Русской Церкви в Украине. Мы понимаем, что с одной стороны нужно быть очень мудрым, но с другой стороны мы понимаем, что есть те или иные объекты, которые незаконно попали под их юрисдикцию, и что-то с этим надо делать», – отметил телеведущий.

«Очень важно помнить, что мы не существуем сами по себе, в вакууме, а существуем в глобальном мире. Мы должны понимать, что лучше выждать 5-10 лет, чтобы, в конце концов, достигнуть желаемого результата, чем всё сделать за неделю и вызвать страшное сопротивление всего мира. Насилие над Московским Патриархатом – худшее, что можно представить. Чем спокойнее будет отношение к Московскому Патриархату, тем быстрее люди перейдут в другую церковь», – заявил Маринович.

«Нужно ли ждать, бояться специальных спецслужбистских игр России на церковной почве? В своё время они заслали своих боевиков на восток Украины, они оккупировали Крым, так и сейчас могут начать разворачивать сценарий «религиозной войны», так как основная часть населения будет воспринимать это сквозь призму праведного гнева», – спросил ведущий.

«Такая опасность есть, модель зелёных человечков, только уже в украинских ленточках с патриотическими лозунгами, сине-жёлтыми нашивками – всё это может быть. Если в своё время это имело успех при переодевании НКВДшников в форму УПА, то почему нельзя переодеться в какого-то патриота.

Зная наивность западного общества, я умоляю всех украинцев, даже если ваше отношение к Русской Церкви в Украине справедливо, дай событиям разворачиваться своим ходом. Не поддаёмся на провокации», – предупредил Мирослав Маринович.

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