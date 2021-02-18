А вот это уже интересно: У Лукашенко выдвинули ультиматум американцам

18.02.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти должны потребовать от нового посла США в Минске Джули Фишер, чтобы она вручила верительные грамоты лично президенту страны Александру Лукашенко.

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к президенту Белоруссии политолог Александр Шпаковский.

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«У наших американских друзей есть странная идея вручить копии верительных грамот министру иностранных дел, а встречи с президентом избежать. Весь мой опыт общения с американскими коллегами говорит о том, что ставки в отношениях с ними надо повышать. Это значит, что белорусское условие должно быть конкретным: или вручает легитимному главе государства, или отзываем агреман. Во втором случае Беларусь много не потеряет», – написал Шпаковский.

Джулии Фишер была приведена к присяге в качестве посла в Белоруссии еще в декабре прошлого года. Она прибыла в Европу, однако не направилась в страну приписки, а совершила турне по Польше, Литве и Швеции, где встретилась с беглыми представителями белорусской оппозиции, в частности, с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской.

Примечательно, что после встречи с Фишер Тихановская призвала жену блогера-уголовника Алексея Навального Юлию занять место мужа, осужденного за мошенничество, в политической борьбе.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей негативно оценил действия дипломатки, заявив, что она формирует у себя «однобокое видение проблем».

В американских дипломатических кругах всерьез рассматривают возможность того, что Фишер и вовсе не доберется до Минска, а будет руководить посольством из Литвы. Эту идею ранее озвучил экс-посол США в Белоруссии Кеннет Яловиц.

До своего назначения в Минск Фишер работала в посольствах США в Тбилиси при президенте Саакашвили и в Киеве – при президенте Ющенко. Была временным поверенным в делах США в России.

Ее кандидатуру согласовал в феврале 2020 года с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. На тот момент у Белоруссии были напряженные отношения с Россией.

Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Белоруссии Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске.