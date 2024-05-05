А вы какого сорта украинец? Виртуальный бот МИД Украины вызвал расистский скандал в Киеве

Свежий скандал вокруг виртуального спикера украинского МИД стал тем самым зеркалом, в котором внезапно для многих отразилась совсем не европейская коллективная физиономия современного украинского общества. Во всяком случае, его политически активной и задающей тон в соцсетях части.

Произошло это достаточно некстати для энтузиастов евроинтеграции Киева – практически в то же самое время, когда украинскую делегацию окатили порцией «холодного душа» в европриемной. Впрочем, реалисты восприняли этот скандал достаточно стоически. Мол, неча на зеркало пенять, коли рожа кривая. И ведь не поспоришь.

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Вряд ли у Кулебы иностранных дел рассчитывали на такой единодушный шквал сетевого хейта со стороны соотечественников в соцсетях, когда радостно презентовали граду и миру плоды очередного грантового «распила» на ниве доступности и прозрачности власти для рядовых громадян.

А начиналось все красиво. «В украинском МИД пополнение! Бот Виктория уже приступила к своим обязанностям. «Девушка» будет информировать общество о консульских вопросах. Виктория сможет включаться в эфиры на телевидении и радио во время резонансных событий за границей», – гласило сообщение на страничках ведомства в соцсетях, сопровождаемая фото и видео этой самой Виктории.

«Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации», – убеждало с экранов виртуальное лицо МИД.

И тут началось… Правда, обсуждали почему-то не креатив украинских разрабов, давший возможность использовать цифровую идентификацию, созданную искусственным интеллектом, для комментирования консульской информации. Выяснилось, что у каждого второго автора комментариев банально «пригорело» от цвета кожи виртуального «пресс-секретаря».

Вот, лишь самые показательные реплики:

«Какой-то расово неэтнический украинец»; «Это совсем не по-украински»; «Почему она афро?», «Почему она темнокожая негритянка?».

И еще сотня реплик в том же духе.

Критические отзывы оставили не только на страничках МИДа. Свои пять копеек в обсуждение внесли даже многие известные политологи.

«Конечно же – типичная украинка выглядит именно так, как бот по имени «Виктория Ши». Даже в народной песне поется: «Ой чорна я си чорна, чорнява як циганка». Привыкайте. Толерантность превыше всего!», – написал, к примеру, Константин Бондаренко.

Правда, в его случае подтекст с акцентом был шире банального недовольства излишней смуглостью министерского бота:

«Наши стратегические партнеры будут довольны. В США точно оценят. Мнением украинцев можно пренебречь», – добавил политолог.

Справедливости ради, так думают не все. В общем потоке выплеснутого наружу шовинистического подсознательного были те, кого шокировали подобные проявления расизма соотечественников, в обычное время наоборот, нахваливающих собственную цивилизованность и европейскость – не чета тем самым, которые с соседских болот. Ну, вы поняли.

«Это ужасно, противно осознавать, что среди нас есть расисты, которые судят по цвету кожи и внешности. Вместо болтовни такие «патриотичные» мужики должны быть на фронте, а не поливать грязью девушку в Instagram», – были в Сети и такие мнения.

Пламя зрады разгорелось еще сильнее после того как какие-то анонимные «доброжелатели» ведомства Кулебы сделали «вброс» в Сети с новым виртуальным лицом МИД в…Донецке. Что тут началось – и не передать словами. Это ж что же вообще такое – не иначе латентную «сепаршу», пускай и смуглокожую, расово правильным патриотам подсунули.

Правда, довольно скоро выяснилось, что никакой зрады нет. Виртуальный спикер Михайловской площади по консульским вопросам Виктория Ши и правда была создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, один из родителей которой был африканцем и награлил дочку экзотической внешностью. Номбре посетила Донецк всего за несколько дней до начала СВО.

Правда, наиболее упоротые и подозрительные патриоты все равно остались недовольны. Мол, что она вообще там делала – среди этих «ватников» и «орков». Не иначе, Украиной втихаря торговала.

В качестве резюме так и просится реплика известного киевского блогера, а с недавних пор еще и шеф-редактора издания «Украинские новости» Дениса Гороховского.

«Тут можно было бы написать большой пост про дикость, “заслужили” и тому подобное, но у меня не так много времени, поэтому попробую сформулировать максимально лаконично: Если у вас пригорает от того, что у кого-то другой цвет кожи или вы делите людей по этому параметру на “лучших” и “худших”, то вы до**боеб», – написал он по следам этой истории.

И в целом, с ним можно согласиться. Впрочем, это не вся правда. И проблема возникла не сегодня и не сейчас. Вспомним не такой далекий 2021 год, когда победитель Олимпиады и чернокожий депутат Рады от «Слуги народа» Жан Беленюк написал пост, что его на киевских улицах оскорбляли за цвет кожи и намекали, что он не достаточно украинец, несмотря на то, что он на этой земле родился и вырос. И упоротым ревнителям чистоты расы было решительно пофиг на его медаль и гопак с флагом.

Но если бы все дело было только в неправильном цвете кожи – полбеды. Но ведь вторая половина правды, о которой умалчивают и Гороховский, и остальные борцы за толерантность, состоит в том, что нетерпимое и по уши погрязшее в шовинизме украинское общество точно так же, а может и в большей степени не дает спуску и тем, кто совершенно не отличается от них ни цветом кожи, ни разрезом глаз.

Постмайданное десятилетие сделало нормой жизни травлю одних украинцев другими за «не тот» регион проживания, «не тот» язык, не те песни на улице, за походы в «неправильную» Церковь, за простые жесты вежливости в отношении себе подобных. Вспомним многочисленные случаи травли тех же спортсменов за рукопожатия или обнимашки с россиянами.

Во всех этих случаях жертвы такого буллинга вынуждены прогибаться и расшаркиваться, униженно оправдываться и стараться доказать упоротым, что они «свои». Естественно, без малейшего шанса на успех. Потому что смысл и цель подобных показательных унижений не в расширении круга «своих», а наоборот – в том, чтобы наглядно продемонстрировать, что «своим» для них ты никогда не станешь, хоть из шкуры вывернись.

Так что – проблема глубже подмеченного на первый взгляд «пригорания» от темной кожи. Это общество привыкло искать врагов внутри себя и направлять накопившуюся ненависть вовнутрь. Именно так Украина дошла до своего нынешнего состояния, сделав своими врагами тех, кто десятилетиями мирно жил на этой земле, ничуть не помышляя о смене паспорта.

История с «Викторией» – не диагноз, а симптом болезни общества, сделавшего своим главным врагом собственное разнообразие и ступившего на путь самоуничтожения в борьбе за искусственную однородность.