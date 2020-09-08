А взаимности всё нет: Украина легла под НАТО ещё при Кучме

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

Национальные интересы Украины и безопасность ее населения не имеют ничего общего с интересами НАТО, ради которых стратегические бомбардировщики США осуществляют полеты над территорией Украины.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, представляют собой опасность – как любые объекты, на которых может произойти техногенная авария. И они летают над Украиной не просто так, у них есть определенная цель – Россия, тренировки действий наступательного характера против России.

И если они летают над нашей территорией, это означает, что в любой момент ответные действия России тоже будут локализованы на нашей территории. С точки зрения национальных интересов Украины и безопасности ее населения – это серьезная угроза, даже если речь идет об обычных вооружениях, не говоря уже о ядерных боеприпасах на борту этих самолетов.

На такие угрозы должна быть реакция на уровне СНБО. Но, поскольку все подобные органы действуют под контролем внешних сил, которые, собственно, и направляют эти самолеты на нашу территорию, то понятно, что все происходящее – еще одно вопиющее проявление неоколониализма. Это несет для населения Украины угрозу гораздо большую, чем пандемия коронавируса, последствия аварии на ЧАЭС и все остальное.

К величайшему сожалению, украинская власть, полностью зависимая от американцев, уже даже ничего сказать не может на эту тему. Поэтому она и не комментирует происходящее.

Стоит отметить, что все это проводится в соответствии с теми соглашениями, которые подписывали разные составы правительства Украины, начиная еще даже не с Януковича, а с позднего Кучмы. Эти соглашения поставили Украину в прямую зависимость от любых действий военных НАТО и США.

С этой точки зрения Украина абсолютно не является суверенным государством. Это территория, на которой они спокойно реализуют все свои планы, даже не согласовывая их с нашим руководством. Все согласовывается на уровне капитанов-майоров со ссылкой на соответствующие пункты разных договоров о военно-техническом сотрудничестве.

НАТО предложила сейчас объединить все эти договора в одном документе, но наши тянут – вероятно, потому что не хотят показывать общественности, на какие кабальные условия согласилась Украина», – заключил Павел Рудяков.