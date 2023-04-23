«А я говорил» – Стрелков язвительно комментирует потери ЧВК «Вагнера» в Бахмуте

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков продолжает публичную пикировку с главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным.

На этот раз бывший командир ополчения Донбасса припомнил Пригожину свои старые высказывания о Бахмуте/Артёмовске – о том, что выбитый оттуда гарнизон ВСУ отнюдь не спровоцирует обрушение всего фронта для Украины – просто бандеровцы отойдут на новые укрепленные позиции, прикрывающие агломерацию Славянска и Краматорска.

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«Наконец-то хозяин ЧВК «Вагнер» заявил о том, что Бахмут и его окончательное взятие – стратегического значения не имеют. Может быть, потому что в Бахмуте, собственно говоря, ЧВК «Вагнер» уже потеряла всю свою пехоту, и там уже совместно с уцелевшими его подразделениями воюют подразделения донецких мобиков, добровольцев и подразделений ВС РФ. Может быть поэтому, может быть, по причине того, что, в общем-то, «Вагнеру» требуется отвод в тыл и полное переформирование, пополнение, прежде чем он снова сможет вести наступательные бои. Скажем так, Пригожин повторил ровно то, что я говорил зимой и осенью прошлого года, когда, собственно, началось наступление на Бахмут и Соледар. И за что, кстати говоря, на меня обрушивался поток критики, в том числе нецензурной, со стороны того же самого Пригожина. Но сейчас это сказал сам Евгений Викторович, а он у нас, как известно, величайший военный стратег, и сложно с ним не согласиться», – сказал Стрелков.

Он намекнул на то, что такая перемена в оценке ситуации у Пригожина произошла не просто так.

«Бахмут изначально не имел и не мог иметь никакого стратегического значения, поскольку, даже если бы ЧВК «Вагнер» удалось, согласно планам, взять его зимой (а сейчас уже конец апреля), то даже в этом случае ничего бы это в стратегическом плане не дало, поскольку наши войска вышли бы к очередной только полосе долговременной обороны противника – самой сильной его полосе. А так они не прошли даже и предполья до этой полосы, до Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки. Приятно, когда военачальник, по крайней мере, лицо, представляющее себя военачальником, посылавшее своих людей на убой, вдруг начинает признавать, что, оказывается, всё это было не очень-то и нужно, что, оказывается, город, который он, как заявлял, чуть ли не «решит исход войны», вдруг «не имеет стратегического значения». Что ж, зелен виноград, Евгений Викторович, велен виноград», – подчеркнул экс-командир.