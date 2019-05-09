«А я в Россию, домой хочу!» – харьковчане ответили украинским националистам

09.05.2019, Харьков, Владимир Гладков

Пришедшие почтить память героев Великой Отечественной войны жители Харькова начали хором петь советскую песню «Последний бой» Михаила Ножкина.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьков, Мемориал, 9 мая 2019. Люди поют: «… а я в Россию, домой хочу». Не сдаётся родной и любимый город! С праздником, земляки! С Днём Победы!», – прокомментировал он происходящее.

Также стало известно, что в городе произошло силовое столкновение возле Вечного Огня, когда один из украинских националистов после выкрика «Бандера, Шухевич – наши герои!» получил от кого-то удар в толпе.

После этого полиция стала кордоном между радикалами и участниками «Бессмертного полка», применив слезоточивый газ. Позже правоохранители отвели в сторону от основного места событий несколько радикалов для выяснения ситуации.