А я вам говорил… Встречайте покойничков! – вице-спикер Госдумы

Анатолий Лапин.  
02.09.2024 18:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 566
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Французские солдаты, отправленные на Украину в качестве «инструкторов», уже возвращаются домой в гробах, накрытые вертикальными триколорами.

Об этом в интервью российскому журналисту Анатолию Кузичеву заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Французские солдаты, отправленные на Украину в качестве «инструкторов», уже возвращаются домой в гробах, накрытые...

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Толстой, ранее предупреждавший о том, что у наемников будет незавидная судьба, подчеркнул, что российская армия уже воплощает это в жизнь и это будет продолжаться.

«Уже произошло. Смотрите, они в Одессу отправили инструкторов – и все, покойнички, попали под удар ракетный. И поедут, накрытые французским триколором в аэропорт.

Я специально упрощал и говорил максимально грубо, чтобы им было понятно – здесь нет двойной трактовки. Вы хотите воевать с нами на Украине? Вы хотите туда послать солдат? Мы их убьем, и они вернутся к вам во Францию в гробах. Дальше ваш президент будет встречать в аэропорту Орли эти гробы, ну или не будет. Вы с этим будете жить», – заключил Толстой.

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