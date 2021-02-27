«А Явлинский без очереди!» – либералы переругались, поминая Немцова

27.02.2021, Москва, Елена Острякова

Менее пяти тысяч человек пришли сегодня на Большой Москворецкий мост, чтобы почтить память либерального политика Борис Немцова, застреленного на этом месте в 2015 году.

Обычно в память Немцова либералы проводили шествия, но в этот раз из-за пандемии от такого мероприятия пришлось отказаться.

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Самодеятельный «мемориал Немцова» – цветы, стоящие на узком тротуаре – постоянно возникает на Москворецком мосту. Периодически коммунальные службы пытаются его разбирать, но либералы вновь приносят цветы.

В принципе, можно было бы и не заставлять тротуар, ведь у Немцова есть могила на Троекуровском кладбище. Но оно находится на окраине Москвы, и не каждый либерал способен доехать туда ради памяти своего героя. Видимо, поэтому российские оппозиционеры не чтят память другой своей героини Анны Политковской – ее застрелили совсем не в пафосном месте.

На сегодняшней акции большинство цветов, а также одинаковые голубые ведра, в которые их устанавливали, были закуплены явно централизовано. У «мемориала» засветились дипломаты западных стран и все статусные либералы: Юлия Навальная, Илья Яшин, Виктор Шендерович, Дмитрий Муратов, Николай Рыбаков, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов.

Не обошлось без скандалов. Либеральная журналистка Божена Рынска возмутилась тем, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не стал стоять в очереди, чтобы возложить цветы.

«Явлинский прошёл к мемориалу Немцова на мосту без очереди. Номенклатурные привычки неистребимы. Он не как все!» – написала Рынска в своем телеграм-канале.

Мемориальные акции прошли сегодня также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – родном городе Немцова.

«Как я и предупреждал, «сбитые лётчики» и прочая оппобратия начали пиар на Немцове. Эти профессиональные «обгладыватели политического трупа» Немцова, конечно, доставили много фана, когда совершали свои ритуалы: Яшин помахал на камеру лопатой на могиле Немцова, Рыжков отметился и пофотался на мосту… Есть люди, которые не слышат ноты, а есть у нас оппозиционеры без чувства такта, чести и совести», – прокомментировал сегодняшнее событие политолог Алексей Мухин.