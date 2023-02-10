«А за кого мы тут воюем?» – крамола от ВСУшников с Волыни

Обещанное Западом оружие и техника поступают на Украину слишком дозированно и медленно.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил депутат Волынского облсовета, член «Самообороны Волыни» Иван Мирка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик признал разочарование в рядах ВСУ и высокий уровень коррупции во властной верхушке.

«Перед тем, как говорить, будем ли мы что-то бомбить на территории России, уничтожим ли мы Крымский мост, мы должны в первую очередь пробомбить те коррупционные случаи, которые в нашем государстве произошли, должны уничтожить тех людей, которые сдавали Сумщину, Черниговщину или Херсонщину. Там должны быть быстрые решения, мы должны показать это международному сообществу.

«Получая по чуть-чуть оружие – то там немного, то там, мы только затягиваем эту войну, а чтобы победить в этой войне, нам нужен весь полный спектр всего оружия… Только тогда, имея весь спектр, имея все необходимое, мы сможем идти в контрнаступление. Потому нужно людям говорить правду.

А все это оружие получить и применить тоже не получится очень быстро, потому людям нужно все больше и больше рассказывать эту правду и не демотивировать наших воинов.

Мой товарищ не так давно, он на самом «нуле», написал простые вещи. В Луцке открыли новый храм Московского патриархата. И он написал: «Идите сами… воюйте». Второй мой друг, который вывозит нашу подбитую технику, завозит ее назад на поле боя, написал: «Иван, а за кого мы тут воюем? Я тут, наверное, останусь навсегда, а они дальше будут свои дела делать», – заявил Мирка.