«А забирайте на здоровье Кемску волость» – продажный блогер готов отдать Украине Приднестровье

Елена Острякова .  
09.03.2023 20:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 647
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм


Депортированный из Москвы за дискредитацию российской армии молдавский блогер Николай Лебедев по кличке «Некоглай» считает, что Приднестровье надо отдать Украине, потому что в Молдове и так много пророссийского населения.

Об этом он заявил киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депортированный из Москвы за дискредитацию российской армии молдавский блогер Николай Лебедев по кличке «Некоглай»...

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«Что я понял, Молдова не будет нападать вместе с Украиной на Приднестровье. Нападет только Украина, только своими силами. Почему Молдова не будет нападать? Очень много пророссийски настроенных граждан «мы с Россией один народ». Их очень много. Большинство. В случае такого нападения у России появится повод бить ракетами не только в Украину, но и в Молдову. Типа Молдова объявила войну.

Молдова никогда не нападет на Приднестровье. Только с ее молчаливого согласия нападет Украина. Вот что будет. Мне кажется, будет очень круто, если это случится, и Украина заберет Приднестровье. Нет смысла Молдове сейчас забирать Приднестровье, когда у нас газ самый дорогой в Европе, люди бедствуют, а граждане пророссийски настроены. Я считаю, что если Украина нападет на Приднестровье, то она может забрать его себе», – сказал Лебедев.

«Некоглай» сейчас отрабатывает украинский контракт и активно пропагандирует ВСУ.

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