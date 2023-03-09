«А забирайте на здоровье Кемску волость» – продажный блогер готов отдать Украине Приднестровье

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Депортированный из Москвы за дискредитацию российской армии молдавский блогер Николай Лебедев по кличке «Некоглай» считает, что Приднестровье надо отдать Украине, потому что в Молдове и так много пророссийского населения.

Об этом он заявил киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я понял, Молдова не будет нападать вместе с Украиной на Приднестровье. Нападет только Украина, только своими силами. Почему Молдова не будет нападать? Очень много пророссийски настроенных граждан «мы с Россией один народ». Их очень много. Большинство. В случае такого нападения у России появится повод бить ракетами не только в Украину, но и в Молдову. Типа Молдова объявила войну. Молдова никогда не нападет на Приднестровье. Только с ее молчаливого согласия нападет Украина. Вот что будет. Мне кажется, будет очень круто, если это случится, и Украина заберет Приднестровье. Нет смысла Молдове сейчас забирать Приднестровье, когда у нас газ самый дорогой в Европе, люди бедствуют, а граждане пророссийски настроены. Я считаю, что если Украина нападет на Приднестровье, то она может забрать его себе», – сказал Лебедев.

«Некоглай» сейчас отрабатывает украинский контракт и активно пропагандирует ВСУ.