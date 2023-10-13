«А зачем они нам?» – в Киеве призывают отказаться от границ 1991 года

Вадим Москаленко .  
13.10.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевское руководство не понимает, что предлагаемая ими цель «возврата границ 1991 года» не только не выполнима, но и не заслужит поддержи населения.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство не понимает, что предлагаемая ими цель «возврата границ 1991 года» не только...

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«У нас власть имущие дают общую цель, а она не работает. Потому что они сами в эту цель не верят.

То есть, вам нужна элитная группа, которая провозглашает трансцендентную цель, и которая готова, прежде всего, свою жизнь положить, вместе с вашими, для реализации этой трансцендентной цели. Только в таком резонансе мы сможем выехать из этого исторического кризиса», – рассуждал Щелин.

Он подчеркнул, что идея возвращения в границы 1991 года не будет работать, потому что народу непонятно, для чего вообще нужна Россия.

«Граница 1991 года – это не цель, они не отвечает на вопрос «зачем?» Зачем нам границы 1991 года? Это не священный сакральный смысл. Границы в истории меняются постоянно. Граница принципиально не может быть такой целью, ни у кого – ни у США, ни у России, ни у Украины.

Границы нужны для чего-то. Люди вам нужны для чего-то. Зачем вам граница, если вы не знаете ответ на вопрос: «А зачем вы вообще существуете как государство?», – подытожил философ.

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